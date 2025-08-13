Φωτιά στην Πάτρα: Εντοπίστηκε από φωτογράφο ο 25χρονος που συνελήφθη για εμπρησμό δίπλα στο Γηροκομείο

Στη σύλληψη ενός 25χρονου για εμπρησμό κοντά στο Γηροκομείο Πάτρας προχώρησαν οι Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης 13/8.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ο 25χρονος με αρχικά Ι.Χ.Π συνελήφθη από αστυνομικούς που έσβησαν την πυρκαγιά δίπλα από το Καραμανδάνειο και το Γηροκομείο καθώς ένας φωτογράφος που ήταν στο σημείο κατάλαβε τον 25χρονο και ενημέρωσε τις Αρχές.

Ο 25χρονος πήγε στο σημείο με μοτοσυκλέτα, ήταν σκυμμένος στο αγροτεμάχιο που μπήκε η πυρκαγιά και στη συνέχεια ενώ είχε απομακρυνθεί από το σημείο ξεκίνησε η φωτιά.

Πλέον, οι αστυνομικές Αρχές κάνουν έρευνα και στο σπίτι του 25χρονου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Απογευματινές ώρες σήμερα 13/08/2025 συνελήφθη στην περιοχή της Αχαΐας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, 25χρονος ημεδαπός για εμπρησμό.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.