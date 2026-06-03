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Τουρκία: Πρώην αστυνομικός σκότωσε τον γιο του επειδή του ζήτησε χρήματα για ναρκωτικά – Σοκαριστικό βίντεο

Έμεινε στο σημείο και κάλεσε τις Αρχές

Τουρκία: Πρώην αστυνομικός σκότωσε τον γιο του επειδή του ζήτησε χρήματα για ναρκωτικά – Σοκαριστικό βίντεο
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Άδανα της Τουρκίας την Τετάρτη 3/6 όταν ένας πατέρας σκότωσε τον γιο του επειδή του ζήτησε χρήματα για ναρκωτικά.

Συγκεκριμένα, ο 52χρονος συνταξιούχος αστυνομικός Φαρούκ Καϊχάν πυροβόλησε και σκότωσε τον 23χρονο γιο του Αχμέτ Καάν Καϊχάν μετά από έναν άγριο καβγά που είχαν οι δυο τους, όταν αρνήθηκε να δώσει χρήματα στον γιο του, ο οποίος φέρεται να ήταν ναρκομανής.

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Σύμφωνα με την Hurriyet ο Φαρούκ Καϊχάν, ο οποίος περίμενε δίπλα στη σορό του γιου του, κάλεσε την αστυνομία και παραδόθηκε.

Αυτές οι στιγμές καταγράφηκαν από περαστικούς χρησιμοποιώντας τις κάμερες των κινητών τους τηλεφώνων.

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