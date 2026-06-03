Τουρκία: Πρώην αστυνομικός σκότωσε τον γιο του επειδή του ζήτησε χρήματα για ναρκωτικά – Σοκαριστικό βίντεο

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Άδανα της Τουρκίας την Τετάρτη 3/6 όταν ένας πατέρας σκότωσε τον γιο του επειδή του ζήτησε χρήματα για ναρκωτικά.

Συγκεκριμένα, ο 52χρονος συνταξιούχος αστυνομικός Φαρούκ Καϊχάν πυροβόλησε και σκότωσε τον 23χρονο γιο του Αχμέτ Καάν Καϊχάν μετά από έναν άγριο καβγά που είχαν οι δυο τους, όταν αρνήθηκε να δώσει χρήματα στον γιο του, ο οποίος φέρεται να ήταν ναρκομανής.

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Σύμφωνα με την Hurriyet ο Φαρούκ Καϊχάν, ο οποίος περίμενε δίπλα στη σορό του γιου του, κάλεσε την αστυνομία και παραδόθηκε. HASSAS | Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. https://t.co/PgHaU1SUfQ pic.twitter.com/jNRXc7FYbZ— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) June 3, 2026

Αυτές οι στιγμές καταγράφηκαν από περαστικούς χρησιμοποιώντας τις κάμερες των κινητών τους τηλεφώνων.