Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Στη μάχη της κατάσβεσης και Μολδαβοί πυροσβέστες

Βοηθούν τους συναδέλφους τους και τους εθελοντές

Φωτιά στην Πάτρα: Στη μάχη της κατάσβεσης και Μολδαβοί πυροσβέστες
Pelop.gr
DEBATER NEWSROOM

Τη δική τους μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στην προσπάθεια για κατάσβεση της φωτιάς στην Πάτρα την Τετάρτη 13/8.

Συγκεκριμένα μαζί με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές επιχειρούν στα σημεία και Μολδαβοί πυροσβέστες που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης τους και δίνουν και αυτοί τη δική τους μάχη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ