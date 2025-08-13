Φωτιά στην Πάτρα: Στη μάχη της κατάσβεσης και Μολδαβοί πυροσβέστες

Τη δική τους μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στην προσπάθεια για κατάσβεση της φωτιάς στην Πάτρα την Τετάρτη 13/8.

Συγκεκριμένα μαζί με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές επιχειρούν στα σημεία και Μολδαβοί πυροσβέστες που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης τους και δίνουν και αυτοί τη δική τους μάχη.