Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο με μηχανή στην Πάτρα – Θρήνος για τον θάνατο πατέρα και γιου στην Αχαΐα

Μία ακόμη τραγωδία στον δρόμο στέρησε την ζωή σε πατέρα και γιο βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια αλλά και την τοπική κοινωνία σε Πάτρα και Αρχαία Ολυμπία. Η μηχανή στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος Διονύσης και συνοδηγός ο 17χρονος Ηλίας Κωνσταντίνος κινούταν στην Αθηνών-Πατρών, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής.

Όπως μεταδίδει το tempo24.news, η μηχανή ξαφνικά ξέφυγε από την πορεία της και ακολούθησε σύγκρουση στο προστατευτικό κιγκλίδωμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά πληροφορίες, το σημείο όπου έγινε το τροχαίο είναι επικίνδυνο. Η πρόσκρουση του δικύκλου στα προστατευτικά κιγκλιδώματα ήταν εξαιρετικά σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 17χρονος να χάσει ακαριαία τη ζωή του, ενώ ο 52χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και κατέληξε.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση των διασωστών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τόσο ο 17χρονος όσο και ο 52χρονος φορούσαν προστατευτικό κράνος.

Το οδόστρωμα είχε γεμίσει αίματα ενώ οι περίοικοι κατήγγειλαν ότι ένα ακόμη τροχαίο έγινε στο σημείο, αφού εκεί εκτελούνται έργα εδώ και 10 χρόνια.