ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Στελέχη του Καραμανδάνειου ανέβηκαν στην ταράτσα και έβλεπαν την πορεία της πυρκαγιάς (Βίντεο)

Εκκενώθηκε προληπτικά

Φωτιά στην Πάτρα: Στελέχη του Καραμανδάνειου ανέβηκαν στην ταράτσα και έβλεπαν την πορεία της πυρκαγιάς (Βίντεο)
Σε συναγερμό βρίσκονται οι Αρχές για την πορεία των μετώπων της φωτιάς στην Αχαΐα και συγκεκριμένα στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, η κάμερα του MEGA κατέγραψε στελέχη του Καραμανδάνειου όπου δόθηκε εντολή να εκκενωθεί προληπτικά να παρακολουθούν από την ταράτσα του νοσοκομείου να βλέπουν την πορεία της πυρκαγιάς.

ΕΛΛΑΔΑ

