Θάνατος Μαζωνάκη: Βίντεο πελάτισσας με τη γιατρό δίπλα στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Ένα βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πελάτισσα της γιατρού Ιωάννας Γάκα καταγράφει εικόνες από διαδικασία με μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Το υλικό, διάρκειας περίπου ενός λεπτού, φέρεται να έχει καταγραφεί στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Στα πλάνα εμφανίζεται μία γυναίκα ξαπλωμένη σε ειδικό κάθισμα, ενώ δίπλα της βρίσκεται η γιατρός με ιατρική ενδυμασία. Σε μικρή απόσταση διακρίνονται το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, οι σωληνώσεις και ένας αναρτημένος ασκός με ερυθρό υγρό.

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε λειτουργία

Στο πρώτο μέρος του βίντεο η Ιωάννα Γάκα βρίσκεται δίπλα στην πελάτισσα και παρακολουθεί τη διαδικασία.

Η κάμερα στη συνέχεια στρέφεται προς το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καταγράφοντας την οθόνη και τις σωληνώσεις του εξοπλισμού. Η γιατρός εμφανίζεται επίσης να κρατά για λίγα δευτερόλεπτα έναν μικρό ασκό με ερυθρό υγρό.

Στα τελευταία πλάνα γίνεται κοντινή λήψη σε μεγαλύτερο ασκό που περιέχει επίσης υγρό ερυθρού χρώματος.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα δεν περιλαμβάνει δήλωση της πελάτισσας ή προφορική εξήγηση από τη γιατρό για την ιατρική ένδειξη, τη διάρκεια ή τις συνθήκες πραγματοποίησης της διαδικασίας.

Δείτε το βίντεο:

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Δεν αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη

Το βίντεο δεν καταγράφει οποιαδήποτε ιατρική πράξη στον Γιώργο Μαζωνάκη και δεν αφορά την ημέρα κατά την οποία κατέρρευσε στο ιατρείο.

Αποτυπώνει, ωστόσο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και τον τρόπο με τον οποίο είχε πραγματοποιηθεί η διαδικασία σε πελάτισσα της γιατρού.

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Από τις εικόνες και μόνο δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα για την ιατρική ένδειξη της συγκεκριμένης διαδικασίας, την τήρηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ή την κατάσταση της γυναίκας που εμφανίζεται στο βίντεο.

Το υλικό δεν επιτρέπει επίσης κανένα συμπέρασμα για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή ή για ενδεχόμενη σύνδεση της κατάρρευσής του με συγκεκριμένη ιατρική πράξη.

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Η γιατρός παρουσίαζε το μηχάνημα ως «detox»

Το νέο βίντεο έρχεται μετά το αποκλειστικό υλικό του DEBATER στο οποίο η Ιωάννα Γάκα παρουσίαζε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ως μέσο συνολικής «αποτοξίνωσης» του οργανισμού.

Στο συγκεκριμένο βίντεο η γιατρός μιλούσε για φιλτράρισμα του αίματος και απομάκρυνση, μεταξύ άλλων, μικροπλαστικών, βαρέων μετάλλων, φυτοφαρμάκων και άλλων ουσιών.

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Συνέδεε ακόμη τη διαδικασία με τη σωματική, νοητική και συναισθηματική ευεξία, καθώς και με προγράμματα αντιγήρανσης, μακροζωίας και ιατρικού τουρισμού.

Τα δύο μηχανήματα που εντόπισε ο ΙΣΑ

Κατά την έκτακτη αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στον χώρο, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, στον χώρο συστεγάζονταν ένα παθολογικό ιατρείο και ένα ιατρείο άνευ ειδικότητας, τα οποία διέθεταν βεβαιώσεις νόμιμης λειτουργίας. Ο Σύλλογος διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν επιτρεπόταν η εγκατάσταση των συγκεκριμένων μηχανημάτων σε ιατρεία αυτής της μορφής.

Οι δύο γιατροί υποστηρίζουν από την πλευρά τους ότι τα μηχανήματα είχαν γνωστοποιηθεί στον ΙΣΑ. Οι ισχυρισμοί τους αναμένεται να αντιπαραβληθούν με τα έγγραφα και τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Τι είναι η θεραπευτική πλασμαφαίρεση

Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση είναι μία σύνθετη εξωσωματική διαδικασία κατά την οποία το αίμα αφαιρείται προσωρινά από το σώμα και διαχωρίζεται στα συστατικά του.

Χρησιμοποιείται για συγκεκριμένες ιατρικές παθήσεις και απαιτεί σαφή ένδειξη, κατάλληλο εξοπλισμό, εξειδικευμένο προσωπικό και συνεχή παρακολούθηση του ασθενούς.

Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά τι είναι η πλασμαφαίρεση, σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται και ποιες επιπλοκές μπορεί να εμφανιστούν.

Η ποινική έρευνα για τον θάνατο του τραγουδιστή

Στους δύο γιατρούς ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία.

Έχουν λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ώρα, η νεκροψία-νεκροτομή δεν προσδιόρισε την ακριβή αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Οι δύο κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.