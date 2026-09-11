Συναγερμός σε πάρκο της Καλαμαριάς – Δέντρο έπεσε σε μητέρα και τη 2χρονη κόρη της
Η μητέρα και το δύο ετών κοριτσάκι βρίσκονταν σε πάρκο όταν σημειώθηκε η πτώση του δέντρου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τραυματίστηκαν ελαφρά.
Συναγερμός σήμανε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώση δέντρου σε πάρκο όπου βρίσκονταν μία μητέρα με τη μόλις δύο ετών κόρη της.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μητέρα και κόρη βρίσκονταν στο πάρκο και έπαιζαν, όταν το δέντρο έπεσε και τις τραυμάτισε.
Παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ
Στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου παρέλαβε τις δύο τραυματίες.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο η μητέρα όσο και το δύο ετών κοριτσάκι φέρουν ελαφρά τραύματα.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του δέντρου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.
πηγή στην Google
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