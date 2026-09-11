Θάνατος Μαζωνάκη: Οι δύο γιατροί φέρονται να ρωτούσαν το AI πώς θα μπορούσαν να τον επαναφέρουν

Νέα, ιδιαίτερα σοβαρά στοιχεία έρχονται στο φως για όσα φέρεται να συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, ο έλεγχος στις ηλεκτρονικές συσκευές των δύο κατηγορούμενων γιατρών φέρεται να αποκάλυψε αναζητήσεις σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να επαναφέρουν τον τραγουδιστή.

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Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι, λίγο μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη, οι δύο γιατροί φέρεται παράλληλα να επιχείρησαν να εξαφανίσουν ίχνη της παρουσίας του από τον χώρο.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες αποτελούν μέρος του υπό διερεύνηση υλικού και θα αξιολογηθούν από τις ανακριτικές και δικαστικές Αρχές.

Τι φέρεται να έδειξε ο έλεγχος των συσκευών

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε εξονυχιστικό έλεγχο των ηλεκτρονικών συσκευών και των ψηφιακών πειστηρίων που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στα δεδομένα των συσκευών φέρεται να εντοπίστηκαν αναζητήσεις μέσω εργαλείου AI, με ερωτήματα για τρόπους επαναφοράς του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την κατάρρευσή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί το ακριβές περιεχόμενο των αναζητήσεων, η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ή το πλήρες χρονικό των ψηφιακών ενεργειών.

Η ύπαρξη τέτοιων αναζητήσεων, εφόσον επιβεβαιωθεί από την επίσημη πραγματογνωμοσύνη, αναμένεται να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, τις καταθέσεις, το οπτικό υλικό και τα υπόλοιπα ευρήματα από το ιατρείο.

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Η αναφορά για εξαφάνιση των ιχνών του

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά και η πληροφορία σύμφωνα με την οποία οι δύο γιατροί φέρεται να προσπάθησαν να εξαφανίσουν ίχνη της παρουσίας του τραγουδιστή από το ιατρείο.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς αφορούσε η συγκεκριμένη ενέργεια ή ποια σχετικά ευρήματα έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές.

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Το νέο στοιχείο εξετάζεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να ανασυντεθεί με ακρίβεια το χρονικό πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Ήδη, στο μικροσκόπιο έχει μπει βίντεο που φέρεται να καταγράφει τον Γιώργο Μαζωνάκη να φτάνει στο ιατρείο περίπου στις 13:00, ενώ στις αρχικές πληροφορίες γινόταν λόγος για άφιξή του περίπου στις 16:30.

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Η χρονική αυτή απόκλιση των περίπου τρεισήμισι ωρών αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας.

Τι υποστηρίζουν οι δύο γιατροί

Οι δύο κατηγορούμενοι προβάλλουν τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν.

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Η γιατρός επικαλείται κατάσταση πανικού για τις αντιφάσεις που εξετάζουν οι Αρχές και υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε δόλος στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το περιστατικό.

Ο σύζυγός της αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι συστεγαζόταν μαζί της, είχε άλλα τρία προγραμματισμένα ραντεβού και την κρίσιμη ώρα είχε αποχωρήσει για φαγητό.

Παράλληλα, επιμένουν ότι τα δύο μηχανήματα είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Οι ισχυρισμοί αυτοί αναμένεται να αντιπαραβληθούν με τα επίσημα έγγραφα και τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Στο επίκεντρο και η διαχείριση της κατάρρευσης

Κρίσιμο σκέλος της έρευνας αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κατάρρευση του τραγουδιστή.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ έχει δηλώσει ότι οι κλήσεις που δέχθηκε το Κέντρο αφορούσαν άνθρωπο χωρίς αισθήσεις και ότι στον χώρο έπρεπε να υπάρχει απινιδωτής.

Παράλληλα, κατά την έκτακτη αυτοψία του ΙΣΑ εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σε αποκλειστικό βίντεο του DEBATER, η γιατρός παρουσίαζε τη διαδικασία ως μέθοδο συνολικής «αποτοξίνωσης» του οργανισμού.

Η δίωξη και η απολογία της Δευτέρας

Στους δύο γιατρούς ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία.

Έλαβαν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή έχει δηλώσει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πρόκειται για αίτημα της οικογένειας και όχι για την κατηγορία που έχει ασκηθεί μέχρι στιγμής.

Την ίδια ώρα, η νεκροψία-νεκροτομή δεν προσδιόρισε την ακριβή αιτία θανάτου, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Οι δύο κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.