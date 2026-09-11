Μαζωνάκης: Και φορολογική έρευνα στο ιατρείο – Τι εξετάζει η ΑΑΔΕ

Μία δεύτερη, αμιγώς φορολογική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στο ιατρείο του Κολωνακίου όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων διεξάγεται παράλληλα, αλλά σε διαφορετικό πεδίο, από την εισαγγελική και αστυνομική διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του τραγουδιστή.

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Τι συγκέντρωσαν οι ελεγκτές

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΑΔΕ, κλιμάκια της Αρχής επισκέφθηκαν την Πέμπτη το ιατρείο στο Κολωνάκι και άρχισαν ενδελεχή έλεγχο της επιχείρησης και του φορολογικού προφίλ των υπευθύνων της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, το περιεχόμενο των οποίων θα εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Στο επίκεντρο τραπεζικές κινήσεις και παραστατικά

Ο φορολογικός έλεγχος επικεντρώνεται στις τραπεζικές κινήσεις, στα φορολογικά παραστατικά και στα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί από τους ελεγχόμενους.

Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και, μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό εάν από τον έλεγχο έχουν προκύψει συγκεκριμένες φορολογικές παραβάσεις.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ξεχωριστή έρευνα των αρμόδιων Αρχών για όσα συνέβησαν στο ιατρείο και για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή και κατέληξε.