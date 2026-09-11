Στο Καστελλόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τριήμερη επίσκεψη στο ακριτικό νησί
Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Μεγίστης και θα επισκεφθεί έργα και υποδομές. Την Κυριακή θα παραστεί στις επετειακές εκδηλώσεις.
Στο Καστελλόριζο έφτασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί.
Η επίσκεψη θα κορυφωθεί την Κυριακή, όταν ο πρωθυπουργός θα παραστεί στις επίσημες εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.
Συνάντηση με τον δήμαρχο και επίσκεψη σε έργα
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Μεγίστης, Νικόλαο Ασβέστη.
Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία τους.
Οι επετειακές εκδηλώσεις της Κυριακής
Στο Καστελλόριζο θα βρίσκεται επίσης ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ στην πρωθυπουργική αποστολή συμμετέχουν οι βουλευτές Μάνος Κόνσολας και Βασίλης Υψηλάντης.
Στις εκδηλώσεις της Κυριακής θα παραστούν ακόμη ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, καθώς και ανώτατοι αξιωματικοί της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.
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