Στο Καστελλόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τριήμερη επίσκεψη στο ακριτικό νησί

Στο Καστελλόριζο έφτασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί.

Η επίσκεψη θα κορυφωθεί την Κυριακή, όταν ο πρωθυπουργός θα παραστεί στις επίσημες εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.

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Συνάντηση με τον δήμαρχο και επίσκεψη σε έργα

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Μεγίστης, Νικόλαο Ασβέστη.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία τους.

Οι επετειακές εκδηλώσεις της Κυριακής

Στο Καστελλόριζο θα βρίσκεται επίσης ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ στην πρωθυπουργική αποστολή συμμετέχουν οι βουλευτές Μάνος Κόνσολας και Βασίλης Υψηλάντης.

Στις εκδηλώσεις της Κυριακής θα παραστούν ακόμη ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, καθώς και ανώτατοι αξιωματικοί της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.