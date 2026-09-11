Μαζωνάκης: Το κρίσιμο τηλεφώνημα στις 16:21 και η κατάθεση του ταξιτζή που αλλάζει τα δεδομένα

Νέα στοιχεία σχετικά με τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου έρχονται στο φως, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια το χρονικό πριν και μετά την κατάρρευσή του.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η κλήση προς το ΕΚΑΒ στις 16:21, όσα φέρεται να ανέφερε ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος στους διασώστες για τη χορήγηση αδρεναλίνης, αλλά και η κατάθεση οδηγού ταξί για την ώρα κατά την οποία μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο.

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Οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί αποτελούν μέρος της υπό διερεύνηση υπόθεσης και αναμένεται να αξιολογηθούν από τις ανακριτικές και δικαστικές Αρχές.

Η κλήση στις 16:21 και η άφιξη του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το «Πρώτο Θέμα», ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος φέρεται να τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ στις 16:21, αναφέροντας ότι στον χώρο βρισκόταν ένας άνδρας, τον οποίο περιέγραψε ως 55 ετών, πιθανώς χωρίς ζωτικά σημεία.

Κατά την ίδια πηγή, ο γιατρός ενημέρωσε το Κέντρο ότι πραγματοποιούσε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ φέρεται να έφτασε στο ιατρείο στις 16:28, δηλαδή επτά λεπτά μετά την κλήση, και να βρήκε τον γιατρό να συνεχίζει την προσπάθεια ανάνηψης.

Έσβησαν το ραντεβού και φωτογραφία από την πλασμαφαίρεση – Η αναζήτηση στο AI

Νέα ψηφιακά ευρήματα έρχονται να προστεθούν στην έρευνα για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο Κολωνάκι κατέθεσε ότι τον αποβίβασε στις 13:55, ώρα που έρχεται σε αντίθεση με την αρχική αναφορά της 56χρονης γιατρού ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο στις 16:00.

Από την ανάκτηση δεδομένων στους υπολογιστές του ιατρείου προέκυψε ότι το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν προγραμματισμένο από τις 13:00 έως τις 15:00, ωστόσο η σχετική καταχώριση είχε διαγραφεί. Όταν οι αστυνομικοί ζήτησαν εξηγήσεις, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να απάντησαν ότι ακολουθούσαν πάγια αυτήν την τακτική. Δεν έδωσαν, όμως, απάντηση στο ερώτημα γιατί δεν είχαν διαγραφεί και τα υπόλοιπα ραντεβού.

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Παράλληλα, από κάμερα ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι ο 58χρονος γιατρός βρισκόταν στις 13:59 σε καφετέρια μαζί με συνεργάτιδά του, χωρίς να έχει ακόμη εξακριβωθεί πότε επέστρεψε στο ιατρείο. Η 56χρονη γιατρός είχε καταθέσει ότι κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης βρίσκονταν στον χώρο η γραμματέας, η ασκούμενη νοσοκόμα και ο σύζυγός της, στο δικό του γραφείο.

Στο κινητό της 56χρονης ανακτήθηκε, επίσης, διαγραμμένη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εικόνα είχε διαγραφεί μετά την τραγική εξέλιξη.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και σε εύρημα από το ιστορικό περιήγησης, όπου εντοπίστηκε αναζήτηση σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με την επαναφορά ασθενούς έπειτα από ανακοπή. Όλα τα ψηφιακά δεδομένα εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Τι αναφέρεται για τη χορήγηση αδρεναλίνης

Οι διασώστες φέρεται να ζήτησαν να ενημερωθούν για τα φάρμακα που είχαν ήδη χορηγηθεί, προκειμένου οι σχετικές πληροφορίες να μεταφερθούν στο νοσοκομείο «Ελπίς».

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Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος φέρεται τότε να τους ανέφερε ότι είχε ήδη χορηγήσει στον Γιώργο Μαζωνάκη μία ένεση αδρεναλίνης 1 mg, χωρίς να προσδιορίσει πότε ακριβώς είχε γίνει η χορήγηση.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, στη συνέχεια χορήγησε ακόμη μία ένεση αδρεναλίνης παρουσία των διασωστών, χωρίς να υπάρξει ανάταξη.

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Το εάν, πότε και υπό ποιες ακριβώς συνθήκες έγιναν οι συγκεκριμένες ενέργειες αναμένεται να εξεταστεί μέσα από τις καταθέσεις, τα στοιχεία του ΕΚΑΒ και τις σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ είχε αναφερθεί στις κλήσεις για άνθρωπο χωρίς αισθήσεις και στην ανάγκη ύπαρξης απινιδωτή στον χώρο.

Ο ταξιτζής τοποθετεί την άφιξη στις 13:55

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η φερόμενη κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός κατέθεσε ότι άφησε τον τραγουδιστή στη διεύθυνση Καρνεάδου 11 στις 13:55.

Η συγκεκριμένη ώρα απέχει περισσότερες από δύο ώρες από την κλήση προς το ΕΚΑΒ και έρχεται σε αντίθεση με την αρχική εκδοχή που φέρεται να τοποθετούσε την άφιξη του τραγουδιστή περίπου στις 16:30.

Η ώρα αυτή, μάλιστα, είναι μεταγενέστερη από την καταγεγραμμένη κλήση προς το ΕΚΑΒ στις 16:21.

Οι Αρχές εξετάζουν ήδη οπτικό υλικό και μαρτυρίες σχετικά με την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, προκειμένου να διαπιστωθεί πόσο χρόνο παρέμεινε στον χώρο και τι συνέβη στο συγκεκριμένο διάστημα.

Τι υποστηρίζει ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αρνείται ότι είχε συμμετοχή στη διαδικασία στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε ο τραγουδιστής.

Κατά τον ισχυρισμό του, την ημέρα του περιστατικού είχε τρία δικά του προγραμματισμένα ραντεβού και την κρίσιμη ώρα είχε αποχωρήσει από το ιατρείο για φαγητό.

Υποστηρίζει ότι ενημερώθηκε για την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη ενώ βρισκόταν εκτός του χώρου. Η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα, φέρεται από την πλευρά της να αποδίδει σε κατάσταση πανικού τις αντιφάσεις που εξετάζουν οι Αρχές.

Αναλυτικά, οι δύο γιατροί έχουν παρουσιάσει τη δική τους εκδοχή για το περιστατικό, τα μηχανήματα και τους ελέγχους του ΙΣΑ.

Η έρευνα για την πλασμαφαίρεση

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να κατέρρευσε ενώ βρισκόταν στο ιατρείο για διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Κατά την έκτακτη αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν δύο σχετικά μηχανήματα. Σε αποκλειστικό βίντεο του DEBATER, η γιατρός περιέγραφε τη διαδικασία ως μέθοδο συνολικής «αποτοξίνωσης» του οργανισμού.

Οι Αρχές ερευνούν τη χρήση του εξοπλισμού, τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου και τον ακριβή τρόπο διαχείρισης της κατάρρευσης του τραγουδιστή.

Η δίωξη και οι εξετάσεις που αναμένονται

Στους δύο γιατρούς ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία.

Έχουν λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, η νεκροψία-νεκροτομή δεν προσδιόρισε την ακριβή αιτία θανάτου, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Οι δύο κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.