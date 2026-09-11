Νίκος Μαστοράκης κατά Σίας Κοσιώνη: «Σαν σχολιάστρια, κάτω από τη βάση»

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Νίκος Μαστοράκης την παρουσία της Σίας Κοσιώνη σε τηλεοπτική συζήτηση με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο γνωστός σκηνοθέτης και παραγωγός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook στιγμιότυπο με τη δημοσιογράφο, συνοδεύοντάς το με ένα καυστικό σχόλιο για τις επιδόσεις της ως σχολιάστριας.

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«Σία κι αδράξαμε»

Ο Νίκος Μαστοράκης έδωσε στην ανάρτησή του τον τίτλο «Σία κι αδράξαμε» και έγραψε:

«Σαν σχολιάστρια η τέως αυτοκράτειρα του ΣΚΑΪ, κάτω από τη βάση. Ειδικά όταν είναι εκτός πολιτικής και προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε βομβαρδισμό του Νίκου Χατζηνικολάου, όπου έτσι γίνεται (το λιγότερο) αστεία!».

Με τη συγκεκριμένη ανάρτηση, ο Νίκος Μαστοράκης εξέφρασε τη δική του αρνητική κρίση για την τηλεοπτική εμφάνιση της δημοσιογράφου, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς και λογοπαίγνια που έδωσαν ιδιαίτερα καυστικό τόνο στην τοποθέτησή του.