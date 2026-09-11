Γιώργος Μαζωνάκης – Μάθιου Πέρι: Οι δύο θάνατοι στα 54 και τα κοινά ερωτήματα για τους γιατρούς

Ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη και η έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη φέρνουν αναπόφευκτα στη μνήμη μία άλλη υπόθεση που συγκλόνισε τη διεθνή κοινή γνώμη: τον θάνατο του Μάθιου Πέρι.

Οι δύο περιπτώσεις δεν είναι ιατρικά ταυτόσημες και δεν πρέπει να εξισώνονται. Παρουσιάζουν, ωστόσο, ορισμένες εντυπωσιακές ομοιότητες ως προς την ηλικία των δύο καλλιτεχνών, τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες πέθαναν, τη σημασία των τοξικολογικών εξετάσεων και τη διερεύνηση πιθανών ευθυνών προσώπων που συνδέονται με την παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

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Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες που έφυγαν στα 54 τους

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε σε ηλικία 54 ετών, αφού κατέρρευσε σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είχε μεταβεί προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Στην ίδια ακριβώς ηλικία είχε φύγει από τη ζωή και ο Μάθιου Πέρι. Ο αγαπημένος «Τσάντλερ» από τη σειρά «Τα Φιλαράκια» εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο τζακούζι του σπιτιού του στο Λος Άντζελες, στις 28 Οκτωβρίου 2023.

Η ιατροδικαστική εξέταση απέδωσε τον θάνατο του Αμερικανού ηθοποιού στις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης, ενώ ως επιβαρυντικοί παράγοντες καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, ο πνιγμός και η στεφανιαία νόσος.

Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, αντιθέτως, η αιτία θανάτου παραμένει μέχρι στιγμής απροσδιόριστη, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Οι γιατροί στο μικροσκόπιο των Αρχών

Στην υπόθεση Μαζωνάκη, δύο γιατροί συνελήφθησαν και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης κατά συναυτουργία.

Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση, ο χρόνος παραμονής του τραγουδιστή στο ιατρείο, η αντίδραση των παριστάμενων μετά την κατάρρευσή του και η χρονική ακολουθία μέχρι την κλήση και την άφιξη του ΕΚΑΒ.

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Παράλληλα, διερευνάται εάν ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε τις απαιτούμενες υποδομές και εάν επιτρεπόταν να πραγματοποιείται εκεί η συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Οι κατηγορούμενοι γιατροί έχουν, σε κάθε περίπτωση, το τεκμήριο της αθωότητας έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Στην υπόθεση του Μάθιου Πέρι, η έρευνα στράφηκε στον τρόπο με τον οποίο ο ηθοποιός εξασφάλιζε την κεταμίνη. Παρότι ακολουθούσε νόμιμη θεραπεία με εγχύσεις της ουσίας για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, η ποσότητα που βρέθηκε στον οργανισμό του δεν μπορούσε να αποδοθεί στην τελευταία επίσημη θεραπευτική συνεδρία του, η οποία είχε πραγματοποιηθεί αρκετές ημέρες νωρίτερα.

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Οι αμερικανικές Αρχές αποκάλυψαν στη συνέχεια ένα δίκτυο παράνομης προμήθειας κεταμίνης, στο οποίο εμπλέκονταν, μεταξύ άλλων, γιατροί, ο προσωπικός βοηθός του ηθοποιού και διακινητές. Ακολούθησαν διώξεις, ομολογίες ενοχής και καταδικαστικές αποφάσεις.

Τα προειδοποιητικά περιστατικά πριν από τους δύο θανάτους

Ένα ακόμη κοινό σημείο των δύο υποθέσεων είναι οι πληροφορίες για σοβαρά περιστατικά που είχαν προηγηθεί των θανάτων.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε χάσει τις αισθήσεις του σε εστιατόριο της Κηφισιάς μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τον θάνατό του. Το περιστατικό έχει ενταχθεί στο ευρύτερο υλικό που εξετάζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε κάποιο πρόβλημα υγείας και ποιοι γνώριζαν την κατάστασή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην υπόθεση Πέρι, ο ηθοποιός είχε εμφανίσει σοβαρή αντίδραση μετά τη χορήγηση μεγάλης δόσης κεταμίνης περίπου δύο εβδομάδες πριν πεθάνει. Παρά το ανησυχητικό επεισόδιο, η προμήθεια της ουσίας συνεχίστηκε.

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Και στις δύο περιπτώσεις, επομένως, οι ερευνητικές Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια που δεν αξιολογήθηκαν εγκαίρως και εάν κάποιος όφειλε να είχε ενεργήσει διαφορετικά.

Τοξικολογικές εξετάσεις και κρίσιμες ώρες

Οι τοξικολογικές εξετάσεις υπήρξαν καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης του Μάθιου Πέρι. Τα αποτελέσματά τους άνοιξαν έναν νέο κύκλο έρευνας, ο οποίος δεν περιορίστηκε στις συνθήκες εντοπισμού της σορού, αλλά επεκτάθηκε στην προέλευση της κεταμίνης και στα πρόσωπα που του την παρείχαν.

Αντίστοιχα, στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, οι τοξικολογικές αναλύσεις αναμένεται να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για το τι προκάλεσε την κατάρρευση και την ανακοπή. Μέχρι την ολοκλήρωσή τους, οποιαδήποτε σύνδεση του θανάτου με συγκεκριμένη ουσία ή ιατρική πράξη παραμένει υπό διερεύνηση.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τις επικοινωνίες των εμπλεκομένων, το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, τα ψηφιακά αρχεία και τα έγγραφα που κατασχέθηκαν από το ιατρείο, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν.

Οι κρίσιμες διαφορές των δύο υποθέσεων

Παρά τις ομοιότητες σε επίπεδο δικαστικής και αστυνομικής έρευνας, υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές.

Ο Μάθιου Πέρι πέθανε στο σπίτι του και η κεταμίνη καταγράφηκε επισήμως ως βασική αιτία θανάτου. Η έρευνα αφορούσε κυρίως την παράνομη διακίνηση και χορήγησή της, εκτός του επίσημου θεραπευτικού πλαισίου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε μέσα σε ιατρείο, παρουσία επαγγελματιών υγείας, ενώ δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί επιστημονικά τι προκάλεσε τον θάνατό του. Στην ελληνική υπόθεση εξετάζονται τόσο η νομιμότητα και οι συνθήκες διενέργειας της πλασμαφαίρεσης όσο και ο τρόπος αντιμετώπισης του επείγοντος περιστατικού.

Κοινός παρονομαστής παραμένει η ανάγκη να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις: τι ακριβώς συνέβη, ποιοι γνώριζαν τους πιθανούς κινδύνους, εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας και κατά πόσο ο θάνατος θα μπορούσε να είχε αποτραπεί.