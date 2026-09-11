Σχολικά λεωφορεία: 457 παραβάσεις σε 2.263 ελέγχους της Τροχαίας

Σαρωτικούς ελέγχους σε σχολικά λεωφορεία σε ολόκληρη τη χώρα πραγματοποίησαν οι δυνάμεις της Τροχαίας, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Συνολικά ελέγχθηκαν 2.263 σχολικά οχήματα, ενώ οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 457 παραβάσεις. Πρόκειται για ευρήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους ταχογράφους, τα ωράρια εργασίας των οδηγών, την τήρηση των ορίων ταχύτητας και τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας.

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Οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν

Αναλυτικότερα, από τους ελέγχους της Τροχαίας προέκυψαν:

328 παραβάσεις σχετικές με τον ταχογράφο

σχετικές με τον ταχογράφο 58 παραβάσεις για μη τήρηση του ωραρίου εργασίας

για μη τήρηση του ωραρίου εργασίας 10 παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας

για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας 9 παραβάσεις για έλλειψη πυροσβεστήρα

για έλλειψη πυροσβεστήρα 7 παραβάσεις για μη χρήση ζωνών ασφαλείας

για μη χρήση ζωνών ασφαλείας 2 παραβάσεις για στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου

για στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου 2 παραβάσεις για φθαρμένα ελαστικά

για φθαρμένα ελαστικά 1 παράβαση για έλλειψη φαρμακείου

για έλλειψη φαρμακείου 1 παράβαση για μη αναγραφή των ορίων ταχύτητας

για μη αναγραφή των ορίων ταχύτητας 1 παράβαση για στέρηση της προβλεπόμενης άδειας οδήγησης

για στέρηση της προβλεπόμενης άδειας οδήγησης 1 παράβαση για στέρηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας

Οι υπόλοιπες παραβάσεις που συμπληρώνουν τον συνολικό αριθμό των 457 αφορούσαν άλλες κατηγορίες τροχονομικών ελέγχων.

Ενημερωτικές δράσεις για μαθητές και γονείς

Παράλληλα με τους ελέγχους, αστυνομικοί διένειμαν σε γονείς και μαθητές ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή.

Η πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αποσκοπεί στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των οικογενειών για την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών από και προς το σχολείο, με βασικό στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.