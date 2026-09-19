Ελληνικά αεροδρόμια: Ρεκόρ επιβατικής κίνησης στο 8μηνο – Πάνω από 60 εκατ. επιβάτες

Με νέο ρεκόρ επιβατικής κίνησης έκλεισε το πρώτο οκτάμηνο του 2026 για τα ελληνικά αεροδρόμια, με τη ζήτηση να ξεπερνά τις αρχικές προσδοκίες παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026 η συνολική επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας αναμένεται να εμφανίσει αύξηση άνω του 4,5%, με τους διακινούμενους επιβάτες να ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια, έναντι 57,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

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Η ακριβής συνολική εικόνα αναμένεται να αποτυπωθεί τις επόμενες ημέρες, με την ανακοίνωση των στατιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Οι επιδόσεις ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι το 2026 μπορεί να ολοκληρωθεί με νέο ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης για τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 από τα 39 αεροδρόμια της Ελλάδας –24 υπό τη διαχείριση της ΥΠΑ, 14 της Fraport Greece και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών– διακινήθηκαν συνολικά 83.333.771 επιβάτες.

«Έσπασε» τα 4 εκατομμύρια επιβάτες η Αθήνα τον Αύγουστο

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η εικόνα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ανήλθε σε 23,71 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 4,4% σε σύγκριση με το 2025.

Η εγχώρια κίνηση αυξήθηκε κατά 4,3% και η διεθνής κατά 4,4%.

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Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 198.571 πτήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 3,9% σε ετήσια βάση. Οι πτήσεις εσωτερικού ενισχύθηκαν κατά 4,8% και οι διεθνείς κατά 3,2%.

Ο Αύγουστος αποτέλεσε μάλιστα ιστορικό μήνα για το αεροδρόμιο της Αθήνας, καθώς για πρώτη φορά η μηνιαία επιβατική κίνηση ξεπέρασε το φράγμα των 4 εκατομμυρίων.

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Συγκεκριμένα, διακινήθηκαν 4,03 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025.

Η εγχώρια επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 2,4% και η διεθνής κατά 4,3%.

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Για το σύνολο του 2026, οι εκτιμήσεις τοποθετούν την επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας πάνω από τα 35 εκατ. επιβάτες, έναντι περίπου 34 εκατ. το 2025.

Fraport Greece: 27,7 εκατ. επιβάτες και άνοδος 5,3%

Ακόμη μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός αύξησης στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece.

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Στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου διακινήθηκαν 27.708.051 επιβάτες, έναντι 26.308.313 το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 5,3%.

Η δυναμική αυτή δημιουργεί προσδοκίες ότι η συνολική κίνηση στα συγκεκριμένα αεροδρόμια θα κινηθεί το 2026 κοντά στα 39 εκατ. επιβάτες, από περίπου 37 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Πάνω από 7 εκατ. επιβάτες μόνο τον Αύγουστο

Ο Αύγουστος αποτέλεσε μήνα-ορόσημο και για τα περιφερειακά αεροδρόμια.

Συνολικά διακινήθηκαν περίπου 7,1 εκατ. επιβάτες, έναντι 6,79 εκατ. τον Αύγουστο του 2025, με την αύξηση να διαμορφώνεται στο 5,1%.

Το αεροδρόμιο της Κέρκυρας ξεπέρασε μάλιστα το 1 εκατομμύριο επιβάτες μέσα σε έναν μόνο μήνα.

Στις πτήσεις εσωτερικού διακινήθηκαν περίπου 968.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 5,7%, ενώ η διεθνής κίνηση έφτασε τα 6,2 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 5%.

Σημαντική συμβολή στην άνοδο είχαν τα αεροδρόμια της Κέρκυρας, της Θεσσαλονίκης, της Ρόδου, των Χανίων, της Κεφαλονιάς, της Μυκόνου και της Σκιάθου.

Αξιοσημείωτη είναι και η εικόνα της κίνησης από τη Μέση Ανατολή, η οποία, παρά τη γεωπολιτική ένταση, σημείωσε τον Αύγουστο αύξηση 20,6%.

Άνοδος άνω του 3,5% στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ

Θετικό πρόσημο αναμένεται και στα 24 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η ΥΠΑ, με την αύξηση της επιβατικής κίνησης στο οκτάμηνο να εκτιμάται σε περισσότερο από 3,5% σε σχέση με το 2025.

Τα αναλυτικά στοιχεία για τον Αύγουστο και το σύνολο του πρώτου οκταμήνου αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Συνεχόμενα ρεκόρ στο Ηράκλειο

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου.

Η 1η Αυγούστου 2026 αποτέλεσε ημέρα-ρεκόρ, καθώς διακινήθηκαν 68.818 επιβάτες, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί σε μία ημέρα στο αεροδρόμιο.

Μέχρι τις 23 Αυγούστου, η συνολική επιβατική κίνηση είχε φτάσει τα 6,81 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 4,6%, ενώ οι αφίξεις από το εξωτερικό ανήλθαν σε 2,88 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 5,1%.

Το 2025 το αεροδρόμιο του Ηρακλείου είχε ξεπεράσει για πρώτη φορά στην ιστορία του το ορόσημο των 10 εκατ. επιβατών, φτάνοντας τους 10.033.151.

Με βάση τη μέχρι τώρα εικόνα, το ιστορικό αυτό επίπεδο μπορεί να ξεπεραστεί εκ νέου το 2026.

Ισχυρή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό

Τα στοιχεία των αεροδρομίων αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη ισχυρή διεθνή ζήτηση για την Ελλάδα, παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Παράγοντες της τουριστικής και αεροπορικής αγοράς εκτιμούν ότι η χώρα έχει εδραιώσει τη θέση της στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, ενώ οι μέχρι στιγμής επιδόσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε το 2026 να αποτελέσει ακόμη μία χρονιά ιστορικού ρεκόρ για την επιβατική κίνηση των ελληνικών αεροδρομίων.