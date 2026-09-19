Το ChatGPT μπαίνει στο Word – Τι μπορεί να κάνει πλέον μέσα στα έγγραφά σας

Μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές γραφείου στον κόσμο αποκτά πλέον απευθείας πρόσβαση στο ChatGPT.

Η OpenAI ανακοίνωσε τη διάθεση του ChatGPT for Word, φέρνοντας το chatbot τεχνητής νοημοσύνης απευθείας μέσα στο Microsoft Word, μέσω ειδικής πλαϊνής μπάρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα δυνατότητα ανακοινώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 και επιτρέπει στον χρήστη να συνεργάζεται με το ChatGPT πάνω στο έγγραφο που έχει ήδη ανοιχτό, χωρίς να χρειάζεται να αντιγράφει κείμενα από το Word στον browser και στη συνέχεια να τα μεταφέρει ξανά πίσω.

Και ίσως το σημαντικότερο: σύμφωνα με την OpenAI, το ChatGPT for Word είναι διαθέσιμο σε όλα τα προγράμματα του ChatGPT, συμπεριλαμβανομένου του Free.

Τι μπορεί να κάνει το ChatGPT μέσα στο Word

Το ChatGPT εμφανίζεται σε πλαϊνή μπάρα μέσα στο Word και μπορεί να εργαστεί πάνω στο περιεχόμενο του ανοιχτού εγγράφου.

Ο χρήστης μπορεί, μεταξύ άλλων, να του ζητήσει να:

γράψει ένα νέο κείμενο χρησιμοποιώντας σημειώσεις ή άλλο υλικό,

συνοψίσει ένα μεγάλο έγγραφο,

δημιουργήσει executive summary,

ξαναγράψει μία συγκεκριμένη παράγραφο ή ενότητα,

προσαρμόσει το ύφος ενός κειμένου για διαφορετικό κοινό,

εντοπίσει ασαφείς διατυπώσεις ή ασυνέπειες,

αναδιοργανώσει το περιεχόμενο,

αλλάξει επικεφαλίδες και αρίθμηση,

βοηθήσει στη μορφοποίηση του εγγράφου.

Για μία συγκεκριμένη αλλαγή, ο χρήστης μπορεί απλώς να επιλέξει το επίμαχο κείμενο μέσα στο Word και να εξηγήσει στο ChatGPT τι θέλει να αλλάξει.

Πρακτικά, δηλαδή, η διαδικασία του «copy-paste στο ChatGPT, διόρθωση και copy-paste πίσω στο Word» μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να εξαφανιστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορεί να διαβάζει το έγγραφο που έχεις ανοιχτό

Το ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο της ενσωμάτωσης είναι ότι το ChatGPT μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με το έγγραφο που βρίσκεται ανοιχτό.

Για παράδειγμα, σε μία πολυσέλιδη αναφορά ο χρήστης μπορεί να ζητήσει μία περίληψη, να εντοπίσει συγκεκριμένες πληροφορίες ή να ζητήσει να ξαναγραφτεί μόνο ένα τμήμα του κειμένου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίστοιχα, μπορεί να δώσει σημειώσεις και πηγαίο υλικό και να ζητήσει από το ChatGPT να τα μετατρέψει σε ένα πρώτο ολοκληρωμένο προσχέδιο.

Για δημοσιογράφους, φοιτητές, στελέχη επιχειρήσεων και γενικότερα όσους περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους γράφοντας ή διορθώνοντας κείμενα, η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να περιορίσει αισθητά τις συνεχείς εναλλαγές μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς εγκαθίσταται το ChatGPT στο Word

Η λειτουργία παρέχεται μέσω του επίσημου ChatGPT add-in για τις εφαρμογές της Microsoft.

Η διαδικασία είναι απλή:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο χρήστης εγκαθιστά το ChatGPT add-in από το Microsoft Marketplace. Ανοίγει το Microsoft Word. Επιλέγει το ChatGPT από την κορδέλα του Word. Συνδέεται με τον λογαριασμό του στο ChatGPT. Ανοίγει το έγγραφό του και χρησιμοποιεί το ChatGPT από την πλαϊνή μπάρα.

Μάλιστα, δεν απαιτείται διαφορετικό πρόσθετο για κάθε εφαρμογή. Σύμφωνα με την OpenAI, Word, Excel και PowerPoint χρησιμοποιούν το ίδιο ChatGPT add-in.

Διαθέσιμο ακόμη και στους δωρεάν λογαριασμούς

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η OpenAI δεν περιορίζει το ChatGPT for Word αποκλειστικά στους συνδρομητές των ακριβότερων προγραμμάτων.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η δυνατότητα είναι διαθέσιμη σε όλα τα ChatGPT plans, συμπεριλαμβανομένου του Free, με τα όρια χρήσης να εξαρτώνται από το πρόγραμμα του κάθε χρήστη.

Στους εταιρικούς λογαριασμούς ενδέχεται να απαιτείται επιπλέον έγκριση από τον διαχειριστή του Microsoft 365 ή του ChatGPT workspace.

ChatGPT ή Copilot; Δεν είναι το ίδιο πράγμα

Η νέα δυνατότητα δεν πρέπει να συγχέεται με το Microsoft Copilot, το οποίο ήδη διαθέτει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης μέσα στο Word.

Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για το ChatGPT της OpenAI, το οποίο εγκαθίσταται ως πρόσθετο της Microsoft και ανοίγει στη δική του πλαϊνή μπάρα μέσα στο Word.

Έτσι, ο χρήστης αποκτά τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί απευθείας το ChatGPT μέσα στο περιβάλλον όπου γράφει το κείμενό του, χωρίς να χρειάζεται να έχει παράλληλα ανοιχτή την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή του ChatGPT.

Υπάρχει όμως μία σημαντική διαφορά

Η ενσωμάτωση στο Word δεν σημαίνει ότι μεταφέρεται αυτομάτως ολόκληρη η εμπειρία που έχει ένας χρήστης στο κανονικό ChatGPT.

Η OpenAI διευκρινίζει ότι οι συνομιλίες που γίνονται μέσα στο add-in είναι ξεχωριστές από το ιστορικό συνομιλιών του ChatGPT.

Επιπλέον, η μνήμη του ChatGPT δεν μεταφέρεται στο Word. Αυτό σημαίνει ότι η έκδοση που χρησιμοποιεί κάποιος μέσα στο Word δεν γνωρίζει αυτομάτως όσα έχει μάθει το ChatGPT για τον τρόπο με τον οποίο προτιμά να εργάζεται ή να γράφει μέσα από προηγούμενες συνομιλίες.

Το ChatGPT επεκτείνεται στις εφαρμογές γραφείου

Η είσοδος στο Word αποτελεί ακόμη ένα βήμα για την ενσωμάτωση του ChatGPT στις εφαρμογές παραγωγικότητας.

Το ίδιο πρόσθετο χρησιμοποιείται ήδη για Excel και PowerPoint, με το Word να προστίθεται πλέον στο οικοσύστημα.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μεταφέρει τη χρήση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης από ένα ξεχωριστό παράθυρο συνομιλίας απευθείας στο περιβάλλον όπου δημιουργείται το τελικό κείμενο.

Και για εκατομμύρια ανθρώπους που χρησιμοποιούν καθημερινά το Word, αυτό μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντικό από ακόμη μία νέα λειτουργία του ChatGPT.