Κυνικοί οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Μαζωνάκη – Έριξαν τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ, με απεργία πείνας “απείλησε” ο γιατρός

Κυνικοί, δίχως ίχνος μεταμέλειας και αποφασισμένοι να τηρήσουν την «σκληρή γραμμή» και την αποποίηση κάθε ευθύνης που τους βαραίνει για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εμφανίστηκαν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα το ζευγάρι των γιατρών σε βάρος των οποίων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Από την μια το μεσημέρι της Τρίτης έως και τις επτά το πρωί της Τετάρτης, το ζευγάρι που κατηγορείται για τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή, επιχειρούσε να αντικρούσει τα επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του, δίχως όμως αποτέλεσμα. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η από κοινού προσωρινή τους κράτηση, σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

«Θα κάνω απεργία πείνας»

«Τι έχω κάνει και με αντιμετωπίζετε έτσι;», αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση της γιατρού άνευ ειδικότητας, μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζει και ο σύζυγος της και ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κολωνάκι, μέσα στην οποία κατέληξε ο γνωστός καλλιτέχνης, κατά την διάρκεια επέμβασης πλασμαφαίρεσης. Κατά την διάρκεια των απολογιών τους, προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τις ενέργειες τους, υποστηρίζοντας πως όλα όσα εξελίχθηκαν μέσα στην παράνομη κλινική, σύμφωνα με τις αρχές, που είχαν στήσει στην οδό Καρνεάδου, έγιναν βάσει πρωτοκόλλου, με τα στοιχεία όμως που συνέλεξαν οι αστυνομικοί της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά σε βάρους του ζευγαριού. Ο παθολόγος μάλιστα κατά την διάρκεια της «μαραθώνιας» διαδικασίας, απείλησε πως… « σε περίπτωση που με προφυλακίσετε, θα κάνω απεργία πείνας και δίψας».

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Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι

Το ζευγάρι των γιατρών, κατέθεσε υπόμνημα με τις θέσεις τους για την υπόθεση, ενώ απάντησαν και σε ερωτήσεις που τους έθεσαν ανακριτής και εισαγγελέας. Ο σύζυγος της ιατρού, φέρεται να ανέφερε πως «δεν είχα καμία σχέση με τις ενέργειες της συζύγου μου, δεν ήμουν παρόν στην διαδικασία. Την ημέρα εκείνη είχα τρία ραντεβού με άλλους πελάτες για άλλες όμως ιατρικές πράξεις». Από την πλευρά της η ιατρός άνευ ειδικότητας, υποστήριξε πως «δεν είχα δόλο, οι ενέργειες μου ήταν οι προβλεπόμενες». Παράλληλα και οι δυο επέμειναν πως ο γνωστός τραγουδιστής κατέληξε στις 16:15 το απόγευμα και στις 16:26 ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ, Κάτι όμως που καταρρίπτεται από την έρευνα των αστυνομικών στο μηχάνημα της πασμαφαίρεσης. Ερωτηθείσα σχετικά με δυο φωτογραφίες και ένα βίντεο με που τράβηξε με το κινητό της τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ υποβαλλόταν στη πλασμαφαίρεση υποστήριξε πως «είναι μια πάγια τακτική», ενώ όπως ανέφερε, «έστειλα μια από τις φωτογραφίες του Μαζωνάκη τρίτο πρόσωπο και όχι τον σύζυγο μου». Σύμφωνα με αστυνομικες πηγές, η επίμαχη φωτογραφία, στάλθηκε σε έναν…υπνωτιστή, ο οποίος ήταν κοινός γνωστός της ιατρού με τον τραγουδιστή. Επίσης υποστήριξε πως παρόντες την στιγμή που έχασε τις αισθήσεις του ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν μια ασθενής και μια γραμματέας της συζύγου της.

Η γιατρός επιχείρησε να ρίξει τις ευθύνες για την καθυστερημένη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο μετα την ανακοπή, στους διασώστες του ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας πως «δεν είχαν φορείο για να τον κατεβάσουν από το ιατρείο και τον μετέφεραν πάνω σε καρέκλα». Άμεση ήταν απάντηση του προέδρου των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργοτ Μαθιόπουλου, που ανακοίνωση που εξέδωσε για το θέμα, τόνιζει πως «Καταγγέλλουμε την προσπάθεια από πλευράς των κατηγορουμένων Ιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους για την ανικανότητα να ανατάξουν τις επιπλοκές και την καρδιακή ανακοπή, στους Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β.».

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που συνέλεξαν τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο γνωστός τραγουδιστής, ήταν νεκρός επί μια τουλάχιστον ώρα μέσα στο ιατρείο του Κολωνακίου πριν κληθούν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Είχαν προηγηθεί, ένα alert κινδύνου με ενδείξεις θρόμβωσης που αγνοήθηκε, τέσσερις προειδοποιήσεις μέχρι την απενεργοποίηση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, αλλά και χορήγηση ποσότητας αδρεναλίνης, σε κανθασμένη δοσολογία. Όσο απίστευτο και αν μοιάζει, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του, ο 58χρονος παθολόγος αγνοώντας τα ιατρικά πρωτόκολλα, αναζήτησε απαντήσεις μέσω… ΑΙ, για ανάνηψη ασθενή και του χορήγησε ποσότητα αδρεναλίνης 0,1 αντί για 1mg.

Εισαγγελική παρέμβαση για τυχόν ευθύνες του Ι.Σ.Α

Με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη μετά από θεραπεία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου ο εισαγγελέας, έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Η εισαγγελική έρευνα δεν θα περιορίζεται στις συνθήκες που επικράτησαν στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου όπου ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή, αλλά θα επεκτείνεται στον τρόπο με τον οποίο ασκήθηκε ο εποπτικός και ελεγκτικός ρόλος των αρμόδιων φορέων. Παράλληλα, ο εισαγγελέας ζητεί να διερευνηθεί εάν από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Το δεύτερο σκέλος της προκαταρκτικής εξέτασης θα επεκτείνεται συνολικά στα κέντρα όπου εφαρμόζονται σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας ζητεί να διαπιστωθεί εάν, κατά την τελευταία πενταετία, ο ΙΣΑ και οι λοιποί αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε αντίστοιχες δομές, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε αυτεπαγγέλτως.