Ελλάδα: Προς κύρωση οι αμυντικές συμφωνίες με Παρίσι και Βελιγράδι

Προς κύρωση από τη Βουλή οδεύουν την ερχόμενη εβδομάδα δύο αμυντικές συμφωνίες της Ελλάδας με τη Γαλλία και τη Σερβία, οι οποίες εισάγονται στο Κοινοβούλιο με τη μορφή νομοσχεδίων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η πρώτη αφορά τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Κέντρο Ανάλυσης και Προσομοίωσης για την Προετοιμασία Αεροπορικών Επιχειρήσεων (CASPOA), που αποτελεί Κέντρο Αριστείας του ΝΑΤΟ στη Γαλλία.

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Η δεύτερη αφορά τη συνεργασία Ελλάδας και Σερβίας στο πλαίσιο του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ).

Η επεξεργασία των δύο νομοσχεδίων από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, ενώ η ψήφισή τους αναμένεται δύο ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026.

Η συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας

Το πρώτο νομοσχέδιο αφορά την κύρωση της Συμφωνίας Κοινής Εφαρμογής μεταξύ του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο εκπροσωπείται από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, και του γαλλικού υπουργείου Άμυνας, το οποίο εκπροσωπείται από τον Αρχηγό της Γαλλικής Αεροπορίας και Διαστήματος.

Αντικείμενό της είναι η εθελοντική συμβολή της Ελλάδας στο CASPOA, το Κέντρο Ανάλυσης και Προσομοίωσης για την Προετοιμασία Αεροπορικών Επιχειρήσεων, το οποίο αποτελεί Κέντρο Αριστείας του ΝΑΤΟ.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η συμβολή Έλληνα αξιωματικού στο Κέντρο Αριστείας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Γαλλίας.

Η συγκεκριμένη συμφωνία είχε υπογραφεί στις 9 Ιανουαρίου 2023 στην Αθήνα και στις 6 Φεβρουαρίου 2023 στο Παρίσι.

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Τι είναι το CASPOA

Το CASPOA (Centre d’Analyse et de Simulation pour la Préparation aux Opérations Aériennes) αποτελεί Κέντρο Αριστείας του ΝΑΤΟ με αντικείμενο την ανάλυση, την προσομοίωση και την προετοιμασία αεροπορικών επιχειρήσεων.

Η συμφωνία που βρίσκεται πλέον ενώπιον της Βουλής ρυθμίζει την ελληνική εθελοντική συμβολή στη συγκεκριμένη δομή.

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Η δεύτερη συμφωνία με τη Σερβία

Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά την κύρωση Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής και της σερβικής κυβέρνησης για συνεργασία στο πλαίσιο του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών των Αθηνών – ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ (AMSCC).

Στόχος της συμφωνίας είναι η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα των μετακινήσεων και των μεταφορών, καθώς και ο καθορισμός του είδους των υπηρεσιών και των διευκολύνσεων που θα παρέχονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

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Το Μνημόνιο είχε υπογραφεί στις 24 Μαΐου 2017 στο Βελιγράδι.

Στην Επιτροπή την Τρίτη, στην Ολομέλεια την Πέμπτη

Τα δύο νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 και βρίσκονται στο στάδιο της κοινοβουλευτικής επεξεργασίας.

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Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων έχει προγραμματίσει την εξέτασή τους για την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί με την εισαγωγή τους στην Ολομέλεια και την ψηφοφορία την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.