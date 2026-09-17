Θάνατος Μαζωνάκη: Τα δύο κινητά ξεκλειδώθηκαν με διαφορά μόλις 51 δευτερολέπτων

Ένα νέο εύρημα από την ψηφιακή εξέταση δύο κατασχεμένων κινητών τηλεφώνων αναδεικνύει το DEBATER στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τη συμπληρωματική έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οι δύο συσκευές ξεκλειδώθηκαν το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου με χρονική απόσταση μόλις 51 δευτερολέπτων.

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Η πρώτη συσκευή ξεκλειδώθηκε στις 16:48:26, ενώ η δεύτερη στις 16:49:17.

Η έκθεση επισημαίνει ρητά τη σχεδόν ταυτόχρονη ενεργοποίηση των δύο κινητών, χωρίς να προχωρά σε αξιολόγηση του λόγου για τον οποίο ξεκλειδώθηκαν ή των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν σε αυτά.

Ελάχιστη χρήση στο κρίσιμο χρονικό διάστημα

Από την εξέταση των ψηφιακών δεδομένων προκύπτει ότι το πρώτο κινητό παρέμεινε κλειδωμένο σχεδόν σε όλο το χρονικό διάστημα από την πρώτη παύση της θεραπείας, στις 15:22:54, έως την κλήση προς το ΕΚΑΒ.

Κατά την έκθεση, η συσκευή βρέθηκε ξεκλείδωτη μόνο για ένα διάστημα 36 δευτερολέπτων.

Αντίστοιχα, το δεύτερο κινητό παρέμεινε κλειδωμένο, με εξαίρεση ένα διάστημα 55 δευτερολέπτων.

Οι πραγματογνώμονες περιορίζονται στην καταγραφή των ψηφιακών συμβάντων και διευκρινίζουν ότι η αξιολόγηση των ευρημάτων ανήκει στην αρμόδια ανακριτική αρχή.

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Το αναπάντητο τηλεφώνημα στις 15:33

Στην πρώτη από τις δύο συσκευές καταγράφηκε στις 15:33 μία εισερχόμενη κλήση, η οποία δεν απαντήθηκε.

Σύμφωνα με τον πίνακα της ψηφιακής πραγματογνωμοσύνης, η συγκεκριμένη συσκευή ήταν κλειδωμένη από τις 15:27:42 έως τις 16:48:26.

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Η δεύτερη συσκευή εμφανίζεται επίσης κλειδωμένη σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα. Το τελευταίο από αυτά ξεκινά στις 16:01:48 και ολοκληρώνεται στις 16:49:17, όταν καταγράφεται το ξεκλείδωμά της.

Τι κατέγραψε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Ξεχωριστή έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αποτυπώνει αναλυτικά τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

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Με βάση τον πίνακα συμβάντων:

Η έναρξη της θεραπείας καταγράφηκε στις 14:14:42 .

. Οι πρώτοι δύο συναγερμοί καταγράφηκαν στις 14:25:32 και στις 14:26:32 .

και στις . Η πρώτη διαδικασία ανταλλαγής αίματος ξεκίνησε στις 14:37:46 .

. Η πρώτη παύση της θεραπείας καταγράφηκε στις 15:22:54 .

. Νέος συναγερμός ενεργοποιήθηκε μόλις 15 δευτερόλεπτα αργότερα, στις 15:23:09 .

. Ακολούθησαν ακόμη δύο συναγερμοί στις 15:45:10 και στις 15:45:26 .

και στις . Η ανταλλαγή αίματος ξεκίνησε ξανά στις 15:46:00 , αλλά η θεραπεία τέθηκε εκ νέου σε παύση στις 15:46:15 , μόλις 15 δευτερόλεπτα αργότερα.

, αλλά η θεραπεία τέθηκε εκ νέου σε παύση στις , μόλις 15 δευτερόλεπτα αργότερα. Η διαδικασία επιστροφής του αίματος καταγράφηκε στις 16:28:17.

Οι συναγερμοί που καταγράφηκαν αφορούσαν υπέρβαση του ανώτατου ορίου της φλεβικής πίεσης. Στην επεξήγηση του συστήματος αναφέρονται ως πιθανές αιτίες το τσάκισμα της γραμμής, η θρόμβωση ή ένας κλειστός σφιγκτήρας στο τμήμα της φλεβικής επιστροφής.

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Η ίδια καταγραφή δείχνει ότι κάθε συναγερμός συνοδευόταν από ενέργεια επικύρωσής του στο μηχάνημα. Η εργαστηριακή έκθεση δεν αποδίδει σε συγκεκριμένο πρόσωπο τις ενέργειες αυτές ούτε προχωρά σε ιατρική αξιολόγησή τους.

Στο μικροσκόπιο το πλήρες ψηφιακό χρονολόγιο

Ο συνδυασμός των δεδομένων από το μηχάνημα και τα κινητά δημιουργεί ένα λεπτομερές χρονολόγιο για όσα καταγράφηκαν κατά τις κρίσιμες ώρες.

Η σημασία των σχεδόν ταυτόχρονων ξεκλειδωμάτων, της περιορισμένης χρήσης των συσκευών και της αναπάντητης κλήσης θα αξιολογηθεί από τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές μαζί με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη στο DEBATER.