Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο απόψε: Ποιοι δρόμοι κλείνουν – 24ωρο Μετρό και αλλαγές στα λεωφορεία

Χωρίς αυτοκίνητα αλλά με μουσική, σινεμά, αθλητισμό, ποδήλατο και δεκάδες δωρεάν δράσεις θα είναι από το βράδυ του Σαββάτου (19/9) η «καρδιά» της Αθήνας.

Η δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, μετατρέποντας έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της πρωτεύουσας σε έναν μεγάλο χώρο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους.

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Η 24ωρη γιορτή ξεκινά στις 20:00 του Σαββάτου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας.

Δούκας: «Δίνουμε χώρο στους ανθρώπους»

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε τους πολίτες να βρεθούν στην οδό Αθηνάς και να γνωρίσουν έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης με διαφορετικό τρόπο.

«Αυτό το Σαββατοκύριακο, για 24 ώρες, χωρίς αυτοκίνητα, δίνουμε χώρο στους ανθρώπους, στο ποδήλατο, στο παιχνίδι και στον πολιτισμό», ανέφερε.

Ποδηλατοπορεία την Κυριακή από την πλατεία Κοτζιά

Στις δράσεις του Σαββατοκύριακου περιλαμβάνεται και μεγάλη ποδηλατοπορεία την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

Η προσέλευση έχει προγραμματιστεί για τις 10:00 στην πλατεία Κοτζιά, με τον Δήμο Αθηναίων και την ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ κοινότητα να καλούν μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν διαφορετικά τις γειτονιές της πρωτεύουσας.

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Την εκκίνηση θα δώσει ο Χάρης Δούκας.

Η διαδρομή, διάρκειας περίπου 60 λεπτών, έχει ως αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Κοτζιά και συνδέεται με το προτεινόμενο νέο Τοπικό Ποδηλατικό Δίκτυο της Αθήνας.

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Στόχος του σχεδιασμού είναι η σύνδεση γειτονιών, βασικών προορισμών και μέσων μαζικής μεταφοράς με ασφαλέστερες τοπικές ποδηλατικές διαδρομές.

Η δράση απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, ενώ οι ανήλικοι θα πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.

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24ωρη λειτουργία για τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση.

Παράλληλα, από τις 20:00 του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου έως τις 23:00 της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου τροποποιούνται προσωρινά οι διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών 227, 025, 026 και 035.

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Πώς αλλάζουν τα δρομολόγια των λεωφορείων

Γραμμή 227

Προς Αγ. Αρτέμιο: Από Πειραιώς, συνέχεια στην Πειραιώς, πλατεία Ομονοίας και στη συνέχεια κανονικά.

Προς Πετράλωνα: Από Σωκράτους, δεξιά στην Πειραιώς και στη συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 025 και 026

Από Ιπποκράτους: Από Ομήρου, δεξιά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας, αριστερά Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς, δεξιά Μυλλέρου και στη συνέχεια κανονικά.

Προς Ιπποκράτους: Από Θερμοπυλών, αριστερά Πειραιώς, πλατεία Ομονοίας, Σταδίου και στη συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 035

Προς Ταύρο: Από Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς και στη συνέχεια κανονικά.

Προς Κυψέλη: Από Πειραιώς, συνέχεια στην Πειραιώς, πλατεία Ομονοίας και στη συνέχεια κανονικά.

Στα τροποποιημένα τμήματα των διαδρομών τους, τα λεωφορεία θα εξυπηρετούν τις ήδη υπάρχουσες στάσεις άλλων γραμμών.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν από τις 20:00

Λόγω της δράσης τίθενται σε εφαρμογή προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Από τις 20:00 του Σαββάτου έως τις 23:00 της Κυριακής θα πραγματοποιείται διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση:

Αθηνάς: μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Καρ. Σερβίας, Περικλέους, Αθηναΐδος και Αγ. Ειρήνης: σε όλο το μήκος τους.

σε όλο το μήκος τους. Πλατεία Αγίων Ασωμάτων: μεταξύ Σαρρή και Ερμού, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

μεταξύ Σαρρή και Ερμού, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Ερμού: μεταξύ Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η διάρκεια εφαρμογής των μέτρων μπορεί να παραταθεί ή να περιοριστεί ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Οι δράσεις συνεχίζονται έως τις 22 Σεπτεμβρίου

Οι εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας δεν περιορίζονται στο Σαββατοκύριακο.

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον οργανισμό Cities for Cycling – Πόλεις για Ποδήλατο διοργανώνει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης τη δράση «Ποδήλατο για όλες τις γενιές», με ελεύθερη είσοδο.

Με σύνθημα «Συνδυάζω – Μετακινούμαι», το πρόγραμμα περιλαμβάνει παιχνίδια, δράσεις και workshops για μικρούς και μεγάλους.

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 13:00 έχει προγραμματιστεί επίσης ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου και τους συνοδούς τους.

Η δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις προβολής, ενίσχυσης και προώθησης του τουρισμού στον Δήμο Αθηναίων», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.