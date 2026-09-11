Θάνατος Μαζωνάκη: Στα δικαστήρια οι δύο γιατροί – Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου οι δυο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, μετά την σύλληψή τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή στην κλινική τους στο Κολωνάκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, σήμερα αναμένεται να γίνει και η νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να αποκαλυφθούν τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την διαδικασία θα κάνουν οι ιατροδικαστές Νίκος Καλογρηάς και Κώστας Κούβαρης, ενώ παρών θα είναι Σωτήρης Μπουζιάνης που έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο η οικογένεια του καλλιτέχνη. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου και να αποσαφηνίσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία. Παράλληλα θα γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Οι 3,5 ώρες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο

Ένα από τα πλέον κρίσιμα στοιχεία της έρευνας αφορά την ακριβή ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στον χώρο στις 16:30.

Ωστόσο, βίντεο που βρίσκεται στα χέρια των Αρχών φέρεται να τον καταγράφει να φτάνει στο ιατρείο περίπου στις 13:00, δηλαδή τρεισήμισι ώρες νωρίτερα.

Η μεγάλη χρονική απόκλιση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν πόσο παρέμεινε ο τραγουδιστής στο ιατρείο, πότε ξεκίνησε η θεραπεία, ποια ήταν η κατάστασή του και τι ακριβώς συνέβη μέχρι τη στιγμή της ανακοπής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι καταθέσεις αντιπαραβάλλονται με το διαθέσιμο οπτικό υλικό, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας.

Τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Κατά την έκτακτη αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, τα συγκεκριμένα μηχανήματα δεν επιτρεπόταν να είναι εγκατεστημένα σε ιατρείο αυτής της μορφής.

Στον χώρο συστεγάζονταν ένα παθολογικό ιατρείο και ένα ιατρείο άνευ ειδικότητας, για τα οποία είχαν χορηγηθεί οι αντίστοιχες βεβαιώσεις λειτουργίας. Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, δεν υπήρχε άδεια για την πραγματοποίηση πλασμαφαίρεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΙΣΑ ανέφερε ακόμη ότι στις προηγούμενες αυτοψίες, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί το 2024 και το 2025, δεν είχαν εντοπιστεί στον χώρο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Πρόκειται για σύνθετη ιατρική διαδικασία, η οποία απαιτεί σαφή ένδειξη, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και υποδομές που μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανές επιπλοκές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέσσερις σακούλες με πειστήρια

Από το ιδιωτικό ιατρείο οι αστυνομικοί αποχώρησαν έχοντας συγκεντρώσει τέσσερις χάρτινες σακούλες με πειστήρια.

Ανάμεσα στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται:

Έγγραφα

Ψηφιακά αρχεία και συσκευές

Τα ρούχα του Γιώργου Μαζωνάκη

Υλικό που συνδέεται με τη διαδικασία που φέρεται να πραγματοποιήθηκε

Τα ευρήματα αναμένεται να εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία για τις ώρες, τη θεραπεία που ακολουθήθηκε και τις ενέργειες των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτάθηκαν στην κατοικία των γιατρών στο Ψυχικό.

Είχε καταρρεύσει τέσσερις ημέρες νωρίτερα

Νέο ενδιαφέρον προκαλεί και η αποκάλυψη ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταρρεύσει σε εστιατόριο της Κηφισιάς το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, τέσσερις ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του ενώ καθόταν σε τραπέζι μαζί με τρία ακόμη άτομα.

Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε με μεγάλη διακριτικότητα, ενώ στο σημείο φέρεται να κλήθηκε ασθενοφόρο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν και με ποιον τρόπο η συγκεκριμένη κατάρρευση συνδέεται με τα γεγονότα που ακολούθησαν. Αποτελεί, ωστόσο, ένα ακόμη στοιχείο στο χρονικό των τελευταίων ημερών του τραγουδιστή.