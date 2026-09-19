Αττική: Εξαρθρώθηκε σπείρα με 23 διαρρήξεις – Οικιακή βοηθός «έδινε» σπίτια στους δράστες (βίντεο)

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις σε σπίτια σε ολόκληρη την Αττική προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (17/9), συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη πέντε φερόμενα μέλη της οργάνωσης. Από αυτά, δύο βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα και τρία βρίσκονται στο εξωτερικό.

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Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 23 περιπτώσεις διαρρήξεων, κλοπών και αποπειρών, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τις 179.000 ευρώ.

Οι διαρρήξεις που έχουν εξιχνιαστεί σημειώθηκαν σε Αγία Παρασκευή, Παλαιό Φάληρο, Χαλάνδρι, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, Αθήνα, Καλλιθέα, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Παγκράτι.

Παρόμοιες οργανωμένες ομάδες διαρρήξεων έχουν απασχολήσει και στο πρόσφατο παρελθόν τις Αρχές. Τον Ιούλιο, το DEBATER είχε παρουσιάσει τη δράση άλλης σπείρας που διέπραττε διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες στην Αττική.

Κατόπτευαν πολυκατοικίες και «σημάδευαν» τις πόρτες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, επέλεγαν τους στόχους τους.

Η οργάνωση φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, πραγματοποιώντας κυρίως τις βραδινές ώρες κατοπτεύσεις σε πολυκατοικίες διαφόρων περιοχών της Αττικής.

Τα μέλη χρησιμοποιούσαν οχήματα δηλωμένα σε τρίτα πρόσωπα ή ενοικιαζόμενα και φέρεται να ξεκινούσαν από το σπίτι του αρχηγικού μέλους, χωρισμένα συνήθως σε δύο ομάδες, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν περισσότερες από μία διαρρήξεις μέσα στην ίδια ημέρα.

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Όταν εντόπιζαν ένα πιθανό σπίτι-στόχο, επιχειρούσαν αρχικά να διαπιστώσουν εάν οι ένοικοι απουσίαζαν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούσαν ακόμη και τη μέθοδο της «σήμανσης» των θυρών, ώστε να ελέγχουν εάν ένα σπίτι παρέμενε χωρίς παρουσία των ενοίκων.

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Έμπαιναν ακόμη και χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης

Αφού βεβαιώνονταν ότι οι ένοικοι έλειπαν, προχωρούσαν κυρίως τις βραδινές ώρες στις διαρρήξεις.

Η πρόσβαση στα διαμερίσματα γινόταν, σύμφωνα με την αστυνομία, είτε με τη χρήση κλειδιών είτε με παραβίαση του αφαλού της κλειδαριάς.

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Σε άλλες περιπτώσεις φέρεται να εισέρχονταν μέσω φωταγωγών ή μπαλκονόπορτων, ενώ ένα μέλος παρέμενε έξω από την πολυκατοικία ως παρατηρητής.

Τα μέλη φέρεται μάλιστα να διέθεταν εξειδικευμένες γνώσεις για διαφορετικούς τύπους κλειδιών και κλειδαριών, κάτι που, κατά την ΕΛ.ΑΣ., τους επέτρεπε σε ορισμένες περιπτώσεις να μπαίνουν στα διαμερίσματα χωρίς να αφήνουν εμφανή ίχνη παραβίασης.

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Η δράση τους γινόταν εντονότερη σε περιόδους αργιών και διακοπών, όταν ήταν πιθανότερο οι ιδιοκτήτες να απουσιάζουν από τα σπίτια τους.

Οικιακή βοηθός φέρεται να «έδινε» σπίτια στη σπείρα

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία της υπόθεσης αφορά μία 48χρονη αλλοδαπή, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε τον ρόλο της πληροφοριοδότριας.

Η γυναίκα εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και φέρεται, λόγω της εργασίας της, να είχε πρόσβαση σε πληροφορίες για συγκεκριμένα σπίτια και τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες απουσίαζαν οι ένοικοί τους.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., τις πληροφορίες αυτές φέρεται να μετέφερε σε άλλα μέλη της οργάνωσης, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την επιλογή των στόχων.

Η αστυνομική έρευνα αναφέρει γενικότερα ότι η οργάνωση διέθετε οργανωμένο δίκτυο πληροφόρησης για τον εντοπισμό κατάλληλων κατοικιών.

Αρχηγικό μέλος 37χρονος – Οι ρόλοι στη σπείρα

Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη είχαν διακριτούς ρόλους.

Ένας 37χρονος φέρεται ως αρχηγικό και συντονιστικό μέλος, επιλέγοντας περιοχές και στόχους και συντονίζοντας τη δράση των υπολοίπων.

Ένας 43χρονος φέρεται να είχε επίσης συντονιστικό και επιχειρησιακό ρόλο, συμμετέχοντας τόσο στην κατόπτευση όσο και στις διαρρήξεις, ενώ ένας 22χρονος αναλάμβανε, κατά περίπτωση, την επιτήρηση του εξωτερικού χώρου των πολυκατοικιών.

Για τις επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τόσο προσωπικά όσο και «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, καθώς και συνδέσεις καταχωρισμένες σε στοιχεία τρίτων προσώπων.

Έστελναν χρήματα στο εξωτερικό

Η οικονομική έρευνα έδειξε, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, ότι οι κατηγορούμενοι δεν είχαν σταθερή επαγγελματική δραστηριότητα ή σταθερή πηγή εισοδήματος.

Παράλληλα, μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων φέρεται να είχαν αποστείλει σε λογαριασμούς χώρας του εξωτερικού συνολικά περίπου 76.000 ευρώ.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., τα έσοδα από τις κλοπές μοιράζονταν ισόποσα, ενώ μέρος των χρημάτων χρησιμοποιούνταν για καθημερινές ανάγκες αλλά και για την κάλυψη δικαστικών εξόδων σε περίπτωση σύλληψης μέλους της οργάνωσης.

Κοσμήματα, ρολόγια, επώνυμες τσάντες και 1.300 ευρώ από κουμπαρά

Κατά τις έρευνες στα σπίτια και στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός αντικειμένων.

Μεταξύ άλλων, η αστυνομία κατάσχεσε:

κοσμήματα, χρυσαφικά και τιμαλφή,

ρολόγια διαφόρων εταιρειών,

επώνυμες τσάντες και γυαλιά ηλίου,

κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM,

φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες,

φορητούς υπολογιστές και tablets,

θρησκευτικές εικόνες,

παιχνιδοκονσόλες και ηλεκτρονικά παιχνίδια,

διαρρηκτικά εργαλεία και κλειδιά διαφόρων τύπων,

καθώς και 1.300 ευρώ που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., βρέθηκαν σε κουμπαρά.

Κατασχέθηκε επίσης όχημα που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της δράσης της οργάνωσης.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητας της οργάνωσης και εάν τα μέλη της εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις.