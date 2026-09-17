Θάνατος Μαζωνάκη: Σε ειδικό χώρο και μόνοι τους στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί

Σε χώρο κατάλληλο που θα διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ομαλή λειτουργία των φυλακών αλλά και η ακεραιότητα των ίδιων θα κρατούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, η γυναίκα θα είναι μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα του Σωφρονιστικού Καταστήματος του Κορυδαλλού και ο άνδρας σε αντίστοιχο χώρο στις αντρικές φυλακές. Ο χώρος αυτός είναι απομακρυσμένος και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι.

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Υπενθυμίζεται ότι, η γιατρός μεταφέρθηκε στις φυλακές λίγο μετά τις 6 τα ξημερώματα της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου, ενώ ο σύζυγός της, ο οποίος επίσης έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος, κρατούνταν στη ΓΑΔΑ και μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό λίγο μετά τις 7:20 το πρωί.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά τις απολογίες τους.

Από την πλευρά της υπεράσπισης έχει γίνει γνωστό ότι θα προσβληθεί άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου. Οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων υποστηρίζουν ότι έχουν παραβιαστεί σοβαρά τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων τους.

Η υπόθεση περνά πλέον στην επόμενη φάση της δικαστικής διαδικασίας, με την ανάκριση να αποτελεί ένα από τα κρίσιμα στάδια πριν από την περαιτέρω δικαστική εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία συνεχίζουν να έρχονται στο φως, ενώ αναμένεται να εξεταστούν όλα τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Από τα ευρήματα του λογισμικού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αποδεικνύεται ότι η γιατρός αγνόησε τα αλάρμ και κινδύνευε η ζωή του ασθενούς.

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Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας διαπίστωσαν σε ότι αφορά το πρώτο σημείο κινδύνου ακούστηκε στις 3:22 και παρόλα αυτά η γιατρός αγνόησε τις ενδείξεις της ιατρικής πράξης, ενώ το ΕΚΑΒ φαίνεται ότι εκλήθη στις 4:23.

Από την άλλη γίνεται επισταμένη έρευνα στα φίλτρα και τα εξαρτήματα του μηχανήματος για τα εάν χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη κάποια άλλη φαρμακευτική ουσία.

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Παράλληλα, με εισαγγελική παραγγελία ανοίγει νέο σκέλος της έρευνας, το οποίο αφορά τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες από τον τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι συγκεκριμένοι έλεγχοι.