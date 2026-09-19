ΠΑΣΟΚ κατά Μπελέρη για Κασιδιάρη: Ζητά άμεση αποδοκιμασία του από την κυβέρνηση

Την άμεση αποδοκιμασία του Φρέντι Μπελέρη από την κυβέρνηση ζητά το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δηλώσεις του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για τον Ηλία Κασιδιάρη.

Η Χαριλάου Τρικούπη στρέφεται παράλληλα κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ερωτήματα για δημοσιογραφικές πληροφορίες περί συνάντησης του διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή, Μιχάλη Μπεκίρη, με τον δημοτικό σύμβουλο και στέλεχος του Εθνικού Μετώπου Γιάννη Κουργιανίδη.

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Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ εκδόθηκε το Σάββατο (19/9), μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν δηλώσεις του Φρέντι Μπελέρη σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ONE. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η επίμαχη συνέντευξη είχε δοθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη.

Τι είπε ο Μπελέρης για τον Κασιδιάρη

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στον ευρωβουλευτή της ΝΔ ότι «εκθειάζει» τον Ηλία Κασιδιάρη, επικαλούμενο συγκεκριμένη αναφορά του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Ο Φρέντι Μπελέρης χαρακτήρισε τον Κασιδιάρη «έναν από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του», ενώ τοποθετήθηκε και για το δικαίωμά του να βρίσκεται στην πολιτική σκηνή.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, ενώ αποφυλακίστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2026. Η εξέλιξη έχει επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο τη συζήτηση σχετικά με ενδεχόμενη επιστροφή του στην ενεργό πολιτική δράση.

ΠΑΣΟΚ: «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος οφείλει να τον αποδοκιμάσει»

Η Χαριλάου Τρικούπη ζητά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να πάρει δημόσια θέση για τις δηλώσεις του ευρωβουλευτή της ΝΔ.

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος οφείλει να αποδοκιμάσει άμεσα τον ευρωβουλευτή του κόμματός του για τις επικίνδυνες απόψεις του», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του.

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Το κόμμα προσθέτει ότι η έκτιση μιας ποινής για βαριά ποινικά αδικήματα δεν συνιστά «ανδραγάθημα», ασκώντας έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει τις δηλώσεις Μπελέρη.

Τα ερωτήματα για τη συνάντηση Μπεκίρη – Κουργιανίδη

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ ανοίγει και δεύτερο μέτωπο, αυτή τη φορά σχετικά με τον Μιχάλη Μπεκίρη, διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή.

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Επικαλούμενη δημοσιογραφικές πληροφορίες της εφημερίδας «Θεσσαλονίκη», η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι ο Μιχάλης Μπεκίρης συναντήθηκε με τον δημοτικό σύμβουλο και στέλεχος του Εθνικού Μετώπου Γιάννη Κουργιανίδη, τον οποίο το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει «συνομιλητή του Κασιδιάρη».

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ο ίδιος ο Κουργιανίδης έχει επιβεβαιώσει ότι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

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Το ΠΑΣΟΚ ζητά, ως εκ τούτου, διευκρινίσεις για το αντικείμενο και τις συνθήκες της επαφής.

«Ο Πρωθυπουργός είναι ενήμερος;»

Η ανακοίνωση καταλήγει με δύο ερωτήματα προς την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη:

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«Για ποιο λόγο ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού και με ποιες εντολές κάνει συναντήσεις με στελέχη της Ακροδεξιάς;

Ο Πρωθυπουργός είναι ενήμερος;».

Μέχρι τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ, το αίτημα της Χαριλάου Τρικούπη είναι να υπάρξει δημόσια τοποθέτηση της κυβέρνησης τόσο για τις δηλώσεις Μπελέρη όσο και για τα ερωτήματα που θέτει σχετικά με τη συνάντηση Μπεκίρη – Κουργιανίδη.