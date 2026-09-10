Ποια είναι η γιατρός που ανέλαβε τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης στον Μαζωνάκη

Το ιδιωτικό ιατρείο που έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης έχουν βάλει στο “στόχαστρό” τους οι Αρχές.

Η Ιωάννα Γάκα, η γιατρός που φέρεται να είχε αναλάβει τη διαδικασία εμφανίζεται ως ειδικός σε ολιστικές θεραπείες και εφαρμογές εναλλακτικής ιατρικής, με σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

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Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στο επαγγελματικό της προφίλ, ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, στη συνέχεια ακολούθησε την ειδικότητα της Μαιευτικής – Γυναικολογίας και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Μοριακή Βιολογία, ενώ η συγκεκριμένη ακαδημαϊκή πορεία εξελίχθηκε σε διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή. Παράλληλα, δηλώνει ότι συνέχισε την εκπαίδευσή της σε πεδία όπως η Ομοιοπαθητική, ο Βελονισμός, η Σωματική Ψυχοθεραπεία, η μικροσκόπηση ζωντανού αίματος, η Νευροθεραπεία και η Σαμανική Ιατρική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει, έχει αποκτήσει δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στην Κβαντική Ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης στις ΗΠΑ, ενώ αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και δεύτερη διδακτορική διατριβή με αντικείμενο τη νόσο Lyme.

Από το 2005 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου, όπως αναφέρει, ασχολείται με την πρόληψη, τη θεραπεία και την «εξισορρόπηση» της ανθρώπινης υγείας. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που περιγράφει ότι παρέχει περιλαμβάνονται μέθοδοι όπως το quantum biofeedback, η ανίχνευση τοξικότητας, η οζονοθεραπεία, η υδροθεραπεία παχέος εντέρου, η μικροσκόπηση σκοτεινού πεδίου, η αποτοξίνωση INUSpheresis, οι ενδοφλέβιες θεραπείες, θεραπείες με πεπτίδια, PRP προσώπου και μαλλιών, καθώς και αυτόλογες θεραπείες με βλαστοκύτταρα.

Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η διαδικασία που είχε προγραμματιστεί αφορούσε θεραπεία καθαρισμού του αίματος, η οποία περιγράφεται ως πλασμαφαίρεση. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί ιατρική διαδικασία κατά την οποία το αίμα περνά από ειδικό μηχάνημα και γίνεται διαχωρισμός του πλάσματος από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε έλεγχο του ιατρείου στο Κολωνάκι, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες λειτουργίας του χώρου και αν αυτές ανταποκρίνονταν στην άδεια που είχε χορηγηθεί. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής παρουσίασε την αιφνίδια επιδείνωση της υγείας του.