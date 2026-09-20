Μαργαρίτα Παπανδρέου: Το τελευταίο «αντίο» στο Α’ Νεκροταφείο – «Αγάπησε την Ελλάδα και πάλεψε γι’ αυτήν»

Το τελευταίο «αντίο» στη Μαργαρίτα Παπανδρέου λένε το πρωί της Κυριακής (20/9) η οικογένειά της, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου πραγματοποιείται η πολιτική κηδεία της.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 102 ετών, λίγες ημέρες πριν από τα 103α γενέθλιά της.

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Στο Α’ Νεκροταφείο βρίσκονται μέλη της οικογένειας Παπανδρέου, μεταξύ των οποίων οι γιοι της Γιώργος, Νίκος και Αντρίκος Παπανδρέου, καθώς και άνθρωποι που βρέθηκαν κοντά της στη μακρά δημόσια διαδρομή της. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI) (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI)

Την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, ενώ μεταξύ των πολιτικών προσώπων που έδωσαν το «παρών» βρίσκεται και η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Αγάπησε την Ελλάδα και πάλεψε γι’ αυτήν»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή του αποχαιρετισμού από τον γιο της και πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.

Στον επικήδειό του αναφέρθηκε στη σχέση της μητέρας του με την Ελλάδα, αλλά και στη δημόσια δράση της για τα δικαιώματα των γυναικών.

«Αγάπησε την Ελλάδα και πάλεψε γι’ αυτήν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Παπανδρέου, περιγράφοντας τη μητέρα του ως μια γυναίκα που συνδέθηκε με σημαντικές κοινωνικές αλλαγές στη χώρα.

Ο ίδιος έκλεισε τον αποχαιρετισμό του με προσωπικές αναφορές στη μητέρα του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι, εάν μπορούσε να παρακολουθεί τη σημερινή τελετή, θα το έκανε «με χαμόγελο».

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Οι επικήδειοι

Επικήδειους λόγους στην πολιτική κηδεία εκφωνούν οι γιοι της Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου, καθώς και η Άννα Διαμαντοπούλου. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI)

Η τελευταία αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο γυναικείο κίνημα και στις κοινωνικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα τις προηγούμενες δεκαετίες.

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Ο Νίκος Παπανδρέου είχε ήδη αποχαιρετήσει δημόσια τη μητέρα του μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, χαρακτηρίζοντάς την «φάρο στη φουρτούνα».

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Η οικογένεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου είχε ανακοινώσει την απώλειά της την Παρασκευή με μια ιδιαίτερα προσωπική δήλωση.

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Όπως είχε γράψει το DEBATER στο «αντίο» της οικογένειας στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, οι συγγενείς της την περιέγραψαν ως «μαχήτρια ως το τέλος», σημειώνοντας ότι για τα παιδιά, τα εγγόνια και τη δισεγγονή της θα παραμείνει πάνω απ’ όλα η «μεγάλη, ζεστή αγκαλιά» της οικογένειας. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI)

Μια ζωή συνδεδεμένη με το γυναικείο κίνημα

Η Μαργαρίτα Τσαντ Παπανδρέου γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1923 στο Όουκ Παρκ του Ιλινόις και παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1951.

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Απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο.

Μετά τη Μεταπολίτευση ανέπτυξε έντονη και αυτοτελή δημόσια δραστηριότητα, ιδιαίτερα γύρω από τα δικαιώματα των γυναικών. Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ) και διετέλεσε πρόεδρός της για οκτώ χρόνια.

Η δράση της συνδέθηκε με τις διεκδικήσεις του γυναικείου κινήματος σε μια περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο και στη θέση των γυναικών στην ελληνική κοινωνία.

Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά τη ζωή, την οικογένεια και τη δημόσια διαδρομή της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

Η πολιτική κηδεία της πραγματοποιείται δύο ημέρες μετά τον θάνατό της, κλείνοντας μια διαδρομή που διήρκεσε περισσότερο από έναν αιώνα και συνδέθηκε με πολλές από τις πολιτικές και κοινωνικές μεταβολές της σύγχρονης Ελλάδας.

Δείτε φωτογραφίες από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI)