Γιάννης Πάριος: Αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το «Ποτέ, Ποτέ» – «Ήταν ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος» (vid)

Μια ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε ο Γιάννης Πάριος κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ του Σαββάτου (19/9).

Λίγο πριν ερμηνεύσει το «Ποτέ, Ποτέ», ο σπουδαίος τραγουδιστής μίλησε στο κοινό για τον Γιώργο Μαζωνάκη και αποκάλυψε την άγνωστη ιστορία που κρύβεται πίσω από το τραγούδι, το οποίο, όπως είπε, είχε γράψει αρχικά για εκείνον.

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Ο Πάριος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον αείμνηστο καλλιτέχνη, τονίζοντας κυρίως την εκτίμηση που έτρεφε για το πρόσωπό του.

«Τον γνώρισα και ήταν ένα υπέροχο, τίμιο παιδί. Όπως μου έλεγε η μάνα μου, είναι πιο σπουδαίο να εκτιμάς έναν άνθρωπο παρά να τον αγαπάς. Αυτόν τον άνθρωπο τον εκτιμούσα. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ταλαιπωρημένος πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η άγνωστη ιστορία του «Ποτέ, Ποτέ»

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Πάριος αποκάλυψε στο κοινό πώς γεννήθηκε το «Ποτέ, Ποτέ» και πώς ένα τραγούδι που είχε γραφτεί για τον Μαζωνάκη κατέληξε αρχικά στη δική του δισκογραφία.

Όπως περιέγραψε, ένας κοινός τους φίλος από τη Θεσσαλονίκη τού είχε ζητήσει να γράψει ένα τραγούδι για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Ένας κοινός μας φίλος από τη Θεσσαλονίκη μου ζήτησε να του γράψω ένα τραγούδι για τον Μαζωνάκη. Του λέω “να σου γράψω”. Του είπε ότι ο Γιάννης Πάριος σου γράφει ένα τραγούδι και λέει “εννοείται, το περιμένω”. Επειδή είχε και άλλα στο μυαλό του, μου λέει “το ξέχασα”», αφηγήθηκε.

Ο Πάριος αποφάσισε τελικά να συμπεριλάβει το τραγούδι σε δικό του δίσκο.

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Αργότερα, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης το άκουσε, θέλησε να το ερμηνεύσει και ο ίδιος.

«Τι να κάνω κι εγώ; Το έβαλα στον δικό μου δίσκο. Και όταν το άκουσε μετά από καιρό, λέει στον κοινό μας φίλο, τον Σάββα: “Πες του να το πω;”. “Να του πω ρε;”, λέει. “Αλλά για εσένα το έγραψε”. Μου λέει “να το πει;”. “Να το πει”, του λέω. “Να το πει”», πρόσθεσε.

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«Να το πω;»

Λίγο πριν ξεκινήσει να τραγουδά, ο Γιάννης Πάριος απευθύνθηκε στο κοινό και ρώτησε: «Να το πω;».

Οι θεατές απάντησαν με ένα δυνατό «ναι» και ακολούθησε η ερμηνεία του «Ποτέ, Ποτέ», σε μια φορτισμένη στιγμή αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Το τραγούδι φέρει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους του Γιάννη Πάριου και στη συνέχεια πέρασε στη δισκογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη.