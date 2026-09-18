Κοζάνη: Σήμερα η κηδεία της 16χρονης μαθήτριας – Δεν έγιναν μαθήματα στο 1ο ΓΕΛ

Ιδιαίτερα βαρύ ήταν το κλίμα σήμερα στο 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, μετά τον θάνατο της 16χρονης μαθήτριας, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου και κατέληξε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών.

Σύμφωνα με το kozanmedia.gr, στο σχολείο βρέθηκαν από το πρωί ψυχολόγοι στο πλαίσιο της υποστήριξης που αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας για τη σχολική κοινότητα μετά την τραγική απώλεια. Στόχος τους είναι η στήριξη των μαθητών και μαθητριών και των εκπαιδευτικών για να διαχειριστούν την κατάσταση μετά τον θάνατο της συμμαθήτριάς τους.

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Οι μαθητές ενημερώθηκαν ότι όποιος αισθανθεί την ανάγκη να μιλήσει με ειδικό θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη και τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα, περίπου δύο ώρες μετά την έναρξη του σχολικού ωραρίου, η διεύθυνση του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφάσισε να μην πραγματοποιηθούν μαθήματα.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες αποχώρησαν από το σχολείο και επέστρεψαν στα σπίτια τους, καθώς το βάρος της απώλειας ήταν ιδιαίτερα έντονο στη σχολική κοινότητα.

Η κηδεία της 16χρονης θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.