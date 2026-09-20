Αμαλιάδα: Έκρηξη με αυτοσχέδιο μηχανισμό σε πολυκατοικία – Καταδίωξη και δύο συλλήψεις

Στη σύλληψη δύο ανδρών για έκρηξη και εμπρησμό σε είσοδο πολυκατοικίας στην Αμαλιάδα προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής αστυνομικοί, έπειτα από καταδίωξη.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για έκρηξη, εμπρησμό, κατασκευή εκρηκτικών υλών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι προκάλεσαν έκρηξη στην είσοδο πολυκατοικίας χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο εκρηκτικό-εμπρηστικό μηχανισμό.

Από την έκρηξη εκδηλώθηκε μικρή εστία φωτιάς, ενώ προκλήθηκαν και υλικές φθορές.

Η πληροφορία των κατοίκων και η καταδίωξη

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας και της μικτής περιπολίας έφτασαν άμεσα στο σημείο.

Περίοικοι ενημέρωσαν τους αστυνομικούς ότι είχαν δει άτομο με σκούρα ρούχα και κράνος να απομακρύνεται από την περιοχή μετά την έκρηξη.

Ακολούθησαν αναζητήσεις, κατά τις οποίες οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους να απομακρύνονται με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μόλις ο οδηγός αντιλήφθηκε το περιπολικό ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να αποφύγει τον έλεγχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί τούς καταδίωξαν και τελικά κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν και τους δύο άνδρες.

Τι βρήκαν μέσα στο αυτοκίνητο

Στην έρευνα που ακολούθησε στο όχημα οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ένα κράνος,

μία κουκούλα τύπου full face,

έναν αναπτήρα,

γάντια μιας χρήσης,

ρούχα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών ενός εκ των κατηγορουμένων.

Παράλληλα, στο σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν υπολείμματα πλαστικού μπουκαλιού με ίχνη καύσης και υπολείμματα κροτίδας, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν.

Οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής, από την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ δεν προκύπτει ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης ούτε το κίνητρο των δραστών.

Το DEBATER έχει καταγράψει και άλλες υποθέσεις εμπρηστικών επιθέσεων σε πολυκατοικίες, όπως την πρόσφατη επίθεση στου Ζωγράφου, όπου κάμερα ασφαλείας κατέγραψε άνδρα πριν από τον εμπρησμό αυτοκινήτου αντιδημάρχου.