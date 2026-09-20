Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πού θα δείτε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ
Γεμάτο το αθλητικό πρόγραμμα της Κυριακής (20/9), με τους τέσσερις «μεγάλους» της Super League να αγωνίζονται εκτός έδρας – Αναλυτικά ώρες και κανάλια.
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με τη Stoiximan Super League να βρίσκεται στο επίκεντρο και τους Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να έχουν εκτός έδρας υποχρεώσεις για την 5η αγωνιστική.
Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα αρχίζει στις 17:00, όταν ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ενώ μία ώρα αργότερα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.
Στις 19:00 διεξάγεται το ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR, στις 19:30 η Καλαμάτα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 21:00 με το Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ.
Πού θα δείτε τα παιχνίδια της Super League
17:00 – Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: Novasports 2HD
18:00 – Βόλος – ΑΕΚ: Magenta Sport 1 League
19:00 – ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR: Magenta Sport 2 League
19:30 – Καλαμάτα – Παναθηναϊκός: Novasports Prime
21:00 – Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ: Magenta Sport 1 League
Το ενδιαφέρον είναι έντονο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος προέρχεται από την ευρωπαϊκή του υποχρέωση απέναντι στη Γιαγκελόνια, ενώ ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ συνεχίζουν τη μάχη τους στο πρωτάθλημα.
Ελλάδα – Φινλανδία στο βόλεϊ
Το πρόγραμμα της ημέρας δεν περιορίζεται στο ποδόσφαιρο.
Στις 17:00 η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Φινλανδία για το CEV EuroVolley, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Παράλληλα, υπάρχουν αναμετρήσεις από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης, Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γιουβέντους – Αταλάντα, Μίλαν – Λέτσε και Πόρτο – Μπενφίκα.
Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
- 13:00: Σλοβακία – Ελλάδα, Davis Cup – Magenta Sport 6
- 14:30: MotoGP, Γκραν Πρι Αυστρίας – Magenta Sport 5
- 14:45: Athens Kallithea – Πανσερραϊκός – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 16:00: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ – Novasports Premier League
- 16:00: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ – Novasports Prime
- 17:00: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός – Novasports 2HD
- 17:00: Φινλανδία – Ελλάδα, CEV EuroVolley – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 17:15: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης – Magenta Sport 3
- 18:00: Βόλος – ΑΕΚ – Magenta Sport 1 League
- 18:30: Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Novasports Premier League
- 19:00: ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR – Magenta Sport 2 League
- 19:30: Καλαμάτα – Παναθηναϊκός – Novasports Prime
- 21:00: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ – Magenta Sport 1 League
- 21:45: Μίλαν – Λέτσε – Magenta Sport 1
- 22:30: Πόρτο – Μπενφίκα – Magenta Sport 2
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις