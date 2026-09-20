Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πού θα δείτε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με τη Stoiximan Super League να βρίσκεται στο επίκεντρο και τους Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να έχουν εκτός έδρας υποχρεώσεις για την 5η αγωνιστική.

Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα αρχίζει στις 17:00, όταν ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ενώ μία ώρα αργότερα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

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Στις 19:00 διεξάγεται το ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR, στις 19:30 η Καλαμάτα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 21:00 με το Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ.

Πού θα δείτε τα παιχνίδια της Super League

17:00 – Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: Novasports 2HD

18:00 – Βόλος – ΑΕΚ: Magenta Sport 1 League

19:00 – ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR: Magenta Sport 2 League

19:30 – Καλαμάτα – Παναθηναϊκός: Novasports Prime

21:00 – Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ: Magenta Sport 1 League

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Το ενδιαφέρον είναι έντονο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος προέρχεται από την ευρωπαϊκή του υποχρέωση απέναντι στη Γιαγκελόνια, ενώ ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ συνεχίζουν τη μάχη τους στο πρωτάθλημα.

Ελλάδα – Φινλανδία στο βόλεϊ

Το πρόγραμμα της ημέρας δεν περιορίζεται στο ποδόσφαιρο.

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Στις 17:00 η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Φινλανδία για το CEV EuroVolley, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Παράλληλα, υπάρχουν αναμετρήσεις από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης, Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γιουβέντους – Αταλάντα, Μίλαν – Λέτσε και Πόρτο – Μπενφίκα.

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Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις σήμερα