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ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έως 31 βαθμούς σήμερα – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Έως τους 31 βαθμούς η θερμοκρασία – Πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Καιρός: Έως 31 βαθμούς σήμερα – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες
DEBATER NEWSROOM

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο κατά τόπους θα αναπτυχθούν νεφώσεις και δεν θα λείψουν οι πρόσκαιρες βροχές και οι μεμονωμένες καταιγίδες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν κατά τόπους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

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Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Στα ορεινά τμήματα της χώρας προβλέπονται πρόσκαιροι όμβροι, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες.

Μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν και στο Ιόνιο.

Τα φαινόμενα θα έχουν τοπικό και πρόσκαιρο χαρακτήρα, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις.

Στα δυτικά η έντασή τους θα φτάνει τα 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν με ένταση 4 έως 6 μποφόρ.

Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν κατά τόπους φτάνοντας ακόμη και τα 7 μποφόρ.

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Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα φτάσει τους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά θα αγγίξει κατά τόπους τους 31 βαθμούς.

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Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος θα κινηθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

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