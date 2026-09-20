Χαλκιδική: Πέθανε ο 17χρονος που υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του

Τραγική κατάληξη είχε η περιπέτεια του 17χρονου μαθητή που είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, καθώς ο ανήλικος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Κυριακής (20/9) στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Την είδηση του θανάτου του 17χρονου μετέδωσε το τοπικό μέσο Thestival, ενώ το Halkidiki Focus αναφέρει ότι ο μαθητής κατέληξε περίπου στις 07:30 το πρωί.

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Ο 17χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Το DEBATER είχε γράψει από την πρώτη στιγμή για την κατάρρευση του 17χρονου στο Πευκοχώρι και τη διακομιδή του στο Ιπποκράτειο.

Κατέρρευσε έξω από το σχολείο του

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Πευκοχώρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, ο μαθητής αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε έξω από το σχολείο του.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ και γιατρός της περιοχής.

Όπως είχε αναφέρει το KIDS SAVE LIVES, ο γιατρός έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά και διαπίστωσε ότι ο 17χρονος δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή.

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Ξεκίνησε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ χρησιμοποιήθηκε αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής.

50 λεπτά ΚΑΡΠΑ και επτά απινιδώσεις

Ακολούθησε μια μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί ο μαθητής στη ζωή.

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Η διαδικασία αναζωογόνησης διήρκεσε συνολικά περίπου 50 λεπτά, από το σχολείο και το ασθενοφόρο μέχρι το Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας.

Κατά τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά απινιδώσεις.

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Ο 17χρονος ανέκτησε αρχικά καρδιακό ρυθμό, ωστόσο στη συνέχεια υπέστη νέα ανακοπή και η προσπάθεια αναζωογόνησης συνεχίστηκε κατά τη διακομιδή του.

Τελικά οι διασώστες κατάφεραν να επαναφέρουν τον καρδιακό του ρυθμό και ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

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Η ΕΡΤ είχε μεταδώσει ότι ο ανήλικος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος, ενώ είχε παρουσιάσει εγκεφαλικό οίδημα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 17χρονος κατέληξε το πρωί της Κυριακής, δύο ημέρες μετά την κατάρρευσή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία που οδήγησε τον 17χρονο στην καρδιακή ανακοπή.