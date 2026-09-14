Γιώργος Μαζωνάκης: «Καλό ταξίδι στο φως» – Το συγκινητικό αντίο του Δήμου Νίκαιας

Με μια λιτή, αλλά βαθιά συμβολική εικόνα, ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, το παιδί της πόλης που κατάφερε να αφήσει το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Στην εικόνα που δημοσιοποιήθηκε, ο αγαπημένος ερμηνευτής εμφανίζεται μόνος επάνω στη σκηνή, μέσα σε μια δέσμη φωτός και με το μικρόφωνο στο χέρι.

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«Καλό ταξίδι στο φως, Γιώργο…», αναγράφεται στο συγκινητικό μήνυμα του Δήμου. Πηγή φωτογραφίας: Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Η ιδιαίτερη σχέση του με τη Νίκαια

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεγάλωσε στις γειτονιές της Νίκαιας, όπου έζησε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια, προτού ακολουθήσει τη μεγάλη διαδρομή του στις πίστες και στη δισκογραφία.

Οι δεσμοί του με την πόλη παρέμειναν ισχυροί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ιδιαίτερη θέση σε αυτή τη σχέση είχε το Κατράκειο Θέατρο, στη σκηνή του οποίου είχε εμφανιστεί αρκετές φορές, επιστρέφοντας μουσικά στον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε.

Ο δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, είχε χαρακτηρίσει τον τραγουδιστή «ένα δικό της παιδί», επισημαίνοντας ότι ένα κομμάτι του παρέμεινε πάντοτε στη Νίκαια, όσο μακριά και αν ταξίδεψε η φωνή του.

Το τελευταίο «αντίο» στην παλιά του γειτονιά

Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι από τον καλλιτεχνικό χώρο και πλήθος ανθρώπων που αγάπησαν τα τραγούδια του συγκεντρώθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν.

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Η επιλογή της Νίκαιας για την τελευταία αυτή διαδρομή έκλεισε συμβολικά έναν μεγάλο κύκλο: από τις γειτονιές όπου διαμορφώθηκαν οι πρώτες εικόνες της ζωής του, μέχρι τις μεγαλύτερες πίστες της χώρας και, τελικά, πίσω στον τόπο που πάντοτε τον θεωρούσε δικό του άνθρωπο.

Το μήνυμα του Δήμου συμπύκνωσε αυτό το ύστατο αντίο σε μία μόνο φράση:

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«Καλό ταξίδι στο φως, Γιώργο…»

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.