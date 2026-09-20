Τραγωδία στον Διόνυσο: Νεκρός 19χρονος σε τροχαίο – Στο νοσοκομείο ο συνομήλικός του

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (20/9) στον Διόνυσο, όπου ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 06:30 το πρωί στη λεωφόρο Διονύσου, στο ύψος της οδού Κάδμου.

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Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο 19χρονοι εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα.

Νεκρός ο ένας 19χρονος

Η πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός νεαρού.

Ο δεύτερος 19χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι πρώτες πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές νωρίτερα το πρωί έκαναν λόγο για δύο τραυματίες, ωστόσο στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του ενός 19χρονου.

Έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του αυτοκινήτου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο.