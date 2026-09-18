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ΕΛΛΑΔΑ

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Το “αντίο” από την οικογένειά της – “Μαχήτρια ως το τέλος”

"Έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο"

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Το “αντίο” από την οικογένειά της – “Μαχήτρια ως το τέλος”
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας, που έφυγε σήμερα το πρωί», αναφέρει η οικογένεια της εκλιπούσας σε δήλωση της. 

«Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών», σημειώνουν και προσθέτουν: «Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη».

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