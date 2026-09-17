Θάνατος Μαζωνάκη: Πάνω από 11.000 ευρώ συγκεντρώθηκαν στην κηδεία του – Θα δημιουργηθεί κινητή κοινωνική κουζίνα στη μνήμη του

Το ποσό των 11.130,26 ευρώ μαζεύτηκε από τις δωρεές στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, τα οποία θα προσφερθούν σε κινητή κοινωνική κουζίνα, η οποία θα προσφέρει, με την σειρά της, φαγητό σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

Η Humanity Greece ανακοίνωσε ότι το ποσό θα αξιοποιηθεί για τη δημιουργία της δομής που θα φέρει το όνομά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναπτύξει σημαντική φιλανθρωπική δράση μέσα από τη Humanity Greece, στηρίζοντας ανθρώπους και οικογένειες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες, χωρίς να επιδιώκει δημοσιότητα για την προσφορά του.

Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο η οικογένειά του είχε ζητήσει από όσους επιθυμούσαν να τιμήσουν τη μνήμη του στην κηδεία του, αντί για στεφάνια να ενισχύσουν οικονομικά τη Humanity Greece.

Η ανταπόκριση είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν 11.130,26 ευρώ, τα οποία πλέον θα κατευθυνθούν στη δημιουργία μιας κινητής κοινωνικής κουζίνας. Στόχος είναι να μπορεί να μετακινείται σε σημεία όπου υπάρχει ανάγκη και να προσφέρει φρεσκομαγειρεμένο φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια.

Η Humanity Greece ανακοίνωσε:

«Όταν ένας άνθρωπος «φεύγει», αυτό που μένει πίσω του δεν είναι μόνο η μνήμη του αλλά και όλα όσα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει.

Από τις δωρεές στη μνήμη του σπουδαίου Γιώργου Μαζωνάκη, συγκεντρώθηκε το ποσό των 11.130,26€. Με το ποσό αυτό, θα δημιουργηθεί κινητή κοινωνική κουζίνα, που θα βρίσκεται, όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που το χρειάζονται. Δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε, πως ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη. Γιατί η αγάπη, όταν είναι αληθινή, δεν τελειώνει ποτέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, η μνήμη του συνεχίζει να υπάρχει εκεί που πρέπει, ανάμεσα στους ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη, που τον αγάπησαν, που τους βοήθησε όπως άλλωστε έκανε, αθόρυβα δυνατά και ουσιαστικά…».