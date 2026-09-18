Μαργαρίτα Παπανδρέου: Από το Ιλινόι στην Ελλάδα – Η ζωή, η οικογένεια και οι αγώνες της

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 102 ετών, λίγες μόλις ημέρες πριν συμπληρώσει τα 103 της χρόνια.

Συγγραφέας και ενεργό στέλεχος του γυναικείου κινήματος, υπήρξε η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα τεσσάρων παιδιών. Παράλληλα, ανέπτυξε τη δική της δημόσια δράση, συνδέοντας το όνομά της με τη διεκδίκηση της ισότητας και τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στην ελληνική κοινωνία.

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Η είδηση ότι πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου προκάλεσε συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο και σε ανθρώπους που είχαν συνεργαστεί μαζί της στο γυναικείο κίνημα.

Από το Όουκ Παρκ του Ιλινόι στην Ελλάδα

Η Μάργκαρετ Έστερ Τσαντ, όπως ήταν το όνομά της πριν από τον γάμο της, γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1923 στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν η μεγαλύτερη από πέντε αδελφές.

Σπούδασε αρχικά δημοσιογραφία και στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

Εκεί γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος εκείνη την περίοδο δίδασκε Οικονομικά. Η γνωριμία τους τοποθετείται στα τέλη της δεκαετίας του 1940, ενώ παντρεύτηκαν το 1951.

Μετά από χρόνια παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες, εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 1961. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας έζησε μαζί με την οικογένειά της στην εξορία, αρχικά στη Σουηδία και στη συνέχεια στον Καναδά. Επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Ο γάμος με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τα τέσσερα παιδιά

Ο γάμος της Μαργαρίτας με τον Ανδρέα Παπανδρέου διήρκεσε από το 1951 έως το 1989 και συνδέθηκε με ορισμένες από τις σημαντικότερες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας.

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Απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Γιώργο Παπανδρέου, τη Σοφία Παπανδρέου, τον Νίκο Παπανδρέου και τον Ανδρέα –γνωστό ως Αντρίκο– Παπανδρέου.

Ο μεγαλύτερος γιος τους, Γιώργος Παπανδρέου, ακολούθησε μακρά πολιτική διαδρομή και διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2009 έως το 2011.

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Η μοναχοκόρη της οικογένειας, Σοφία Παπανδρέου, διατήρησε περισσότερο διακριτική παρουσία μακριά από την πρώτη γραμμή της πολιτικής. Ο Νίκος Παπανδρέου ασχολήθηκε με τη συγγραφή και την πολιτική, ενώ ο Αντρίκος Παπανδρέου ακολούθησε ακαδημαϊκή πορεία στον χώρο των Οικονομικών.

Η Ένωση Γυναικών Ελλάδας

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου δεν περιορίστηκε στον ρόλο της συζύγου ενός από τους σημαντικότερους πολιτικούς της Μεταπολίτευσης.

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Το 1976 συμμετείχε στην ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), μιας πανελλαδικής γυναικείας οργάνωσης, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος επί οκτώ χρόνια.

Μέσα από τη δράση της ΕΓΕ, έδωσε έμφαση στην ενημέρωση και την ενεργοποίηση των γυναικών, στην ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή και στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που καθόριζε τη θέση τους μέσα στην οικογένεια και την εργασία.

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Η περίοδος αυτή συνέπεσε με σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο Οικογενειακό Δίκαιο, όπως η καθιέρωση του πολιτικού γάμου, η κατάργηση της προίκας και η ενίσχυση της ισονομίας μεταξύ των δύο φύλων.

Η ίδια συμμετείχε επίσης σε πρωτοβουλίες για την ειρήνη και διατηρούσε επαφές με οργανώσεις του διεθνούς γυναικείου κινήματος.

Η συγγραφική της δραστηριότητα

Παράλληλα με την κοινωνική της παρουσία, η Μαργαρίτα Παπανδρέου ασχολήθηκε με τη συγγραφή άρθρων και βιβλίων.

Ιδιαίτερη απήχηση είχε η αυτοβιογραφία της «Έρωτας και Εξουσία», στην οποία αφηγήθηκε τη ζωή της στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου, από τη γνωριμία τους στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την κοινή οικογενειακή και πολιτική τους διαδρομή.

Το βιβλίο γράφτηκε αρχικά στα αγγλικά και αργότερα μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε στα ελληνικά. Σε αυτό αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική τους σχέση όσο και στα γεγονότα που σημάδεψαν την ελληνική πολιτική ζωή κατά τις δεκαετίες στις οποίες ο Ανδρέας Παπανδρέου πρωταγωνίστησε.

Η δική της διαδρομή, ωστόσο, παρέμεινε διακριτή. Από την αμερικανική καταγωγή και τις σπουδές της μέχρι τη δράση της στην Ελλάδα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου επιδίωξε να οικοδομήσει μια ανεξάρτητη δημόσια παρουσία με επίκεντρο τα δικαιώματα των γυναικών.

Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.