Μακελειό στα Βορίζια: “Χρησιμοποιήθηκαν 3 τύποι όπλων” – Σε αστυνομικό κλοιό η Κρήτη, που προσανατολίζονται οι έρευνες των αρχών

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών του μακελειού που έγινε το περασμένο Σάββατο στα Βορίζια Ηρακλείου.

«Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται έρευνες από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συμμετοχή και αστυνομικών του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης, όπως και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του Ηρακλείου για των εντοπισμό των τριών δραστών», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ.

Οι αρχές προσανατολίζονται σε έρευνες που γίνονται πλέον σε όλη την Κρήτη με σκοπό να αποφευχθεί η περεταίρω όξυνση της κόντρας των δύο οικογενειών που θρηνήσαν δύο νεκρούς από τους πυροβολισμούς που έπεσαν στα Βορίζια.

Η κ. Δημογλίδου πρόσθεσε ότι χθες έγιναν και τρεις κατ οίκον έρευνες στην περιοχή του Ρεθύμνου, όπως επίσης έρευνες έγιναν και στις φυλακές σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο μπορεί να συσχετιστεί με αυτήν την υπόθεση και να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σε ότι έχει να κάνει τις έρευνες που έλαβαν χώρα στις φυλακές, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, ανέφερε ότι υπήρξε η ανάγκη, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί του Ηρακλείου, να πραγματοποιηθούν έρευνες και εκεί, καθώς θα μπορούσε να βρεθεί οποιοδήποτε στοιχείο που θα προχωρούσε την υπόθεση, σημείωνοντας ότι «έχει βρεθεί ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα δείξει εάν θα μας αποδώσει τα στοιχεία που επιθυμούμε ώστε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και να ξεκαθαρίσουμε και πόσοι ακόμα μπορεί να είναι εμπλεκόμενοι σε αυτό το περιστατικό, κάτι το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει».

Επιπλέον, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι γίνονται ταυτόχρονες έρευνες. Η μία έρευνα αφορά την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, όπου εκεί αναμένονται αποτελέσματα από την επιτόπια αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, όπως και του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών, για να διαπιστωθεί και ποια ήταν η εκρηκτική ύλη που χρησιμοποιήθηκε, καθώς καταστράφηκε ολοσχερώς ο μηχανισμός και δεν υπάρχει εικόνα της εκρηκτικής ύλης. Συμπλήρωσε δε, ότι εξετάζονται και κάποια δεδομένα ώστε να βρεθεί τουλάχιστον αρχικά αυτός που τοποθέτησε τον μηχανισμό και αν υπήρχαν και άλλοι εμπλεκόμενοι σε αυτό.

Ο αριθμός των όπλων

Πρωταγωνιστές του μακελειού ήταν μέλη των οικογενειών Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων οι οποίοι έβγαλαν τα όπλα και γέμισαν με αίμα τους δρόμους στα Βορίζια.

Περισσότερες από 200 σφαίρες έπεσαν σε διάστημα λίγων λεπτών στο ορεινό χωριό του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη και να τραυματιστεί η 53χρονη αδερφή της Γεωργία Φραγκιαδάκη.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν κι άλλα δύο άτομα ηλικίας 25 και 30 ετών τα οποία συμμετείχαν στη συμπλοκή και νοσηλεύονται φρουρούμενα, ενώ από τις αδέσποτες σφαίρες τραυματίστηκε και μια 26χρονη που εργάζονταν σε καφενείο κοντά στο σημείο.

Για τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο περιστατικό, η κ. Δημογλίδου, ανέφερε ότι «Έχουμε τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς τύπους που έχουν χρησιμοποιηθεί. Δεν αφορούν μόνο τα τραύματα που έχουν οι δύο νεκροί, αλλά και διάφορα σημάδια που υπάρχουν στο σημείο όπου έγινε η συμπλοκή και σε οχήματα και σε οικίες, ακόμη και στο οδόστρωμα». Σημείωσε δε, ότι οι αρχές δεν γνωρίζουν τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν και ότι αυτά δεν έχουν βρεθεί.

Τέλος, αναφορικά με το εάν υπάρχουν πληροφορίες στην αστυνομία ότι τα τρία άτομα που αναζητούνται διατίθενται να παραδοθούν τις επόμενες ώρες, μετά το πέρας της κηδείας, η κ. Δημογλίδου απάντησε «Επίσημα στην αστυνομία δεν έχουμε φτάσει τέτοιου είδους πληροφορίες, αλλά ακόμη και αν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν σημαίνει ότι εμείς θα παραμείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και δεν θα αναζητήσουμε τους τρεις για τους οποίους έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους».

Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού

Η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου.

τρεις συγγενείς του 39χρονου (αδερφός, γαμπρός και ανιψιός), που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών, βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι, καθώς έχουν κατηγορηθεί για διάφορα αδικήματα.

Σημειώνεται πως ο 39χρονος την παραμονή του ένοπλου περιστατικού φέρεται να είχε επισκεφτεί τις φυλακές, ενδεχομένως για να δει τι κάνουν οι συγγενείς τους. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως ίσως σε αυτή τη συνάντηση να υπάρχει κάτι που να συνδέεται τουλάχιστον με την έκρηξη στο επίμαχο σπίτι και να μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες, σε βαρύ κλίμα θλίψης, η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι είπαν το ύστατο αντίο στον 39χρονο στα Βορίζια, ενώ πλήθος κόσμου παρέστη στην εξόδιο ακολουθία.