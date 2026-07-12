Marfin: Ποιο είναι το προφίλ της 46χρονης που μένει μόνιμα στη Βρετανία κι επιστρέφει στην Ελλάδα για να απολογηθεί – Δηλώνει αθώα

Σημαντική τροπή λαμβάνει η έρευνα για την εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα Marfin, καθώς η 46χρονη καταζητούμενη που εντοπίστηκε στη Μεγάλη Βρετανία ήρθε σε επικοινωνία με τις ελληνικές Αρχές.

Η ίδια δηλώνει αθώα και εξέφρασε την πρόθεση να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να τεθεί στη διάθεση της Δικαιοσύνης.

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Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η επιστροφή της αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα, ενδεχομένως και αύριο Δευτέρα, με σκοπό να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας την Τρίτη.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει χρονικά με τις προγραμματισμένες απολογίες των δύο συλληφθέντων για την ίδια υπόθεση.

Παράκαμψη των χρονοβόρων διαδικασιών έκδοσης

Η απόφαση της 46χρονης να παρουσιαστεί οικειοθελώς επισπεύδει καθοριστικά τις δικαστικές εξελίξεις, καθώς παρακάμπτεται η χρονοβόρα διαδικασία της επίσημης έκδοσης από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε διαφορετική περίπτωση, η εκτέλεση του εντάλματος θα απαιτούσε τον έλεγχο των βρετανικών Αρχών, τη σύλληψή της, δικαστικές ακροάσεις για την έκδοση, καθώς και το δικαίωμα προσφυγής σε ανώτερα δικαστικά όργανα, μια διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες.

Η ίδια, πάντως, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στο τραγικό συμβάν και επιδιώκει να δώσει άμεσα απαντήσεις στις δικαστικές Αρχές της χώρας.

Η ζωή και η επαγγελματική της δραστηριότητα στο εξωτερικό

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η 46χρονη διαμένει μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον τα τελευταία επτά χρόνια.

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Κατά τη διάρκεια της διαμονής της εκεί, έζησε για ένα διάστημα στην περιοχή του Μπράιτον, ενώ η τελευταία γνωστή κατοικία της εντοπίζεται στο Λονδίνο.

Σε επαγγελματικό επίπεδο, απασχολούνταν στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνταν και στον τομέα της φωτογραφίας.

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Το ενδιαφέρον των Αρχών επικεντρώνεται πλέον στον αυριανό δικαστικό κύκλο, καθώς οι απολογίες των εμπλεκομένων και οι εξηγήσεις της 46χρονης αναμένεται να ρίξουν νέο φως στην υπόθεση.