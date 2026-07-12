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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πλατάνι Πάτρας – Επιχειρούν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη

Για την κατάσβεση έχουν σπεύσει 10 οχήματα με 25 πυροσβέστες

Φωτιά στο Πλατάνι Πάτρας – Επιχειρούν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:09

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στο Πλατάνι Πάτρας το απόγευμα της Κυριακής (12/7) βάζοντας σε κατάσταση επιφυλακής τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε καταυλισμό Ρομά.

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Από την φωτιά δεν κινδυνεύουν κατοικίες, ωστόσο, οι πυροσβέστες είναι σε επιφυλακή για παν ενδεχόμενο. Η αστυνομία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της φωτιά στο Πλατάνι Πάτρας κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Πατραίων.

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