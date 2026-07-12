Ακόμα δύο συλλήψεις για επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο μετά τον τελικό του Final Four της Euroleague

Σε δύο ακόμα συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για τις επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο που σημειώθηκαν μετά τη λήξη του τελικού του Final Four της Euroleague.

Ειδικότερα, οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν δυνάμει σχετικών ενταλμάτων που εκκρεμούσαν σε βάρος τους, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι έρευνες για την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών της συγκεκριμένης υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Υπενθυμίζεται ότι, είχαν συλληφθεί 2 άτομα, που συμμετείχαν σε δύο διαφορετικές επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο σε περιοχές της Αθήνας, και συγκεκριμένα επίθεση οπαδών σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς και απόπειρα ληστρικής επίθεσης από άτομα που επέβαιναν σε όχημα, σε βάρος διερχόμενων φιλάθλων, με απειλή αιχμηρού αντικειμένου, σε έτερη περιοχή.

Για το δεύτερο περιστατικό, είχε ταυτοποιηθεί και συλληφθεί ο 23χρονος οδηγός του οχήματος, ενώ αναζητούνταν δύο 24χρονοι συνεργοί του.

Κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Ανακριτή, αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, αξιοποιώντας και αναλύοντας το υλικό της σχηματισθείσας δικογραφίας, καθώς και μετά από κατάλληλη ψηφιακή έρευνα, προχώρησαν στην πλήρη εξιχνίαση της επίθεσης, η οποία διαπιστώθηκε πως είχε οπαδικό υπόβαθρο.

Όπως προέκυψε, ο ήδη συλληφθείς και προσωρινά κρατούμενος 23χρονος, ήταν ο οδηγός του οχήματος, ενώ ο ένας 24χρονος προέταξε το μαχαίρι απειλώντας τους παθόντες, και ο έτερος 24χρονος απαίτησε από αυτούς την παράδοση κασκόλ με διακριτικά έτερης ομάδας.

Πρωινές ώρες, κατόπιν σχετικού εντάλματος, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο 24χρονοι, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αεροβόλο όπλο,

τρίφτης που περιείχε μικροποσότητα κάνναβης,

μπρελόκ και αυτοκόλλητα ομάδας,

3 κινητά,

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της επίθεσης.

Οργανωμένοι οπαδοί οι συλληφθέντες

Γίνεται μνεία ότι οι συλληφθέντες είναι οργανωμένοι οπαδοί ομάδας, ενώ ο ένας 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη και για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, τελούσε σε περιοριστικούς όρους για έτερη υπόθεση.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.