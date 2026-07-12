Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι σε 73 άτομα και οκτώ καταστήματα στα Πεύκα για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας

Σε συνολικά 73 ελέγχους ατόμων, εκ των οποίων 67 ανήλικοι, καθώς και σε οκτώ καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ειδικής επιχειρησιακής δράσης στην περιοχή των Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η δράση πραγματοποιήθηκε από χθες το βράδυ έως και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων, αλλά και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σκοπός των ελέγχων ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η διερεύνηση των συνθηκών που ευνοούν την εκδήλωση αντίστοιχων φαινομένων.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό στοχευμένων αστυνομικών δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι ανάλογες επιχειρησιακές εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της νεανικής εγκληματικότητας.