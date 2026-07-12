Βάρκιζα: Συνελήφθη 24χρονος που έκανε κόντρες με μηχανή στην Αθηνών – Σουνίου

Στα χέρια των αρχών έπεσε τα ξημερώματα της Κυριακής ένας 24χρονος αναβάτης μοτοσiκλέτας, ο οποίος συμμετείχε σε αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητας στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της Βάρκιζας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. (Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής εντόπισαν τη μοτοσυκλέτα του νεαρού να αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, ανταγωνιζόμενη έτερο δίκυκλο όχημα.

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Οι αστυνομικοί ακολούθησαν τη μοτοσικλέτα και, αφού έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή τροχαίου ατυχήματος, κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν.

Ο 24χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Επιπλέον, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του δικύκλου, ενώ ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.