Άργος: Ντοκουμέντο από τους 21 πυροβολισμούς που οδήγησαν στον θάνατο του 20χρονου – Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της θανατηφόρας καταδίωξης στο Άργος με τον 20χρονο που καταδιώχθηκε και δέχτηκε πυροβολισμούς από δύο αστυνομικούς να υποκύπτει στα τραύματα του στο νοσοκομείο ΚΑΤ την Κυριακή (12/7).

Μάλιστα, σοκ προκαλεί το βίντεο που εξασφάλισε το Star και δείχνει την στιγμή των μοιραίων πυροβολισμών και τους σοκαριστικούς διαλόγους που ακολούθησαν. Στο βίντεο ακούγονται διαδοχικοί, αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί από τους δύο αστυνομικούς, την ώρα που το θύμα προσπαθούσε να διαφύγει πεζός, μετά από άγρια καταδίωξη του οχήματός του. Αν και στην αυτοψία βρέθηκαν 13 κάλυκες, το οπτικοακουστικό υλικό από κάμερα ασφαλείας διπλανής επιχείρησης αποδεικνύει ότι οι πυροβολισμοί ήταν τουλάχιστον 21.

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Στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, οι αστυνομικοί αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν.

Παράλληλα, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και σχολίασαν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό. «Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος», ανέφεραν στην απολογία τους.

Σχολιάζοντας το ντοκουμέντο, ο επίτιμος Πρόεδρος των Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, υπογράμμισε πως οι βολές ακούγονται σαν «κατά ριπάς» και ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να ήταν εκφοβιστικές, καθώς επρόκειτο για συνεχόμενα πυρά σε ασφαλές σημείο.

Ο θάνατος του νεαρού αλλάζει άρδην τα δεδομένα και οδηγεί στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο ενστόλων, οι οποίοι έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι.

Το χρονικό της μοιραίας καταδίωξης

Η άγρια καταδίωξη διήρκεσε περίπου 35 λεπτά, ξεκινώντας από την περιοχή της Πυργέλας.

Ο 20χρονος, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για κατοχή σιδερογροθιάς, ρόπαλου και αστυνομικού φάρου, ανέπτυξε ταχύτητα περνώντας διαδοχικά από το Άργος, το Ελληνικό, το Αεροδρόμιο, τα Σταθαίικα, το Μοναστηράκι και τον Ίναχο.

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Η πορεία του τερματίστηκε όταν εγκλωβίστηκε από περιπολικά στο πάρκινγκ πολυκαταστήματος στο Άργος. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο νεαρός εγκατέλειψε το όχημα, πήδηξε τον μαντρότοιχο ενός περιφραγμένου οικοπέδου με πυκνή βλάστηση και εγκατελειμμένο κτίριο, όπου και δέχθηκε τα μοιραία πυρά των αστυνομικών.