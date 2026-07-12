Χάος στην Μέση Ανατολή: Πλήγμα σε αμερικάνικη βάση στο Κουβέιτ – Εκρήξεις στο νότιο Ιράν, επιθέσεις των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ (βίντεο)

Αιφνιδιαστική επίθεση μεγάλης κλίμακας εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Κουβέιτ το απόγευμα της Κυριακής (12/7) με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή να συνεχίζεται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις βαλλιστικοί πύραυλοι χτύπησαν απευθείας τα αμερικανικά συστήματα πυραύλων εδάφους – εδάφους ATACMS σε βάση στο Κουβέιτ.

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⚡️BREAKING: Iran struck Kuwait



The strike was carried out in the same way as the attack on a U.S. Army missile unit. pic.twitter.com/VIHXMm7521— NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026

Στις εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, φαίνονται τεράστια σύννεφα καπνού να υψώνονται στον αέρα. ⚡️BREAKING: Three Missiles have just Impacted Kuwait



Loud explosions are also being Heard in the Strait of Hormuz pic.twitter.com/Yfa2T2CcIi July 12, 2026

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στο νότιο Ιράν. Αναφέρει ότι οι εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά του Μπαντάρ Αμπάς και στην παράκτια περιοχή του Κεσμ.

Ειδικότερα, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον ιρανικών πυραυλικών συστημάτων, καθώς και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ στοχοθέτησαν επίσης μικρά ταχύπλοα των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης σε τοποθεσίες γύρω από τα στενά του Ορμούζ, μετέδωσε σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος υψηλόβαθμο αμερικανό αξιωματούχο.

Εξάλλου το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν σήμερα το απόγευμα από τον «εχθρό» προς το νησί Κεσμ, προσθέτοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

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«Μεταξύ 10 και 11 εχθρικά βλήματα έπληξαν σήμερα το απόγευμα το νησί Κεσμ», δήλωσε ο Χοσεΐν Αμίρ Τεϊμουρί, ο κυβερνήτης του νησιού, σύμφωνα με το IRNA, προσθέτοντας ότι «όλοι οι στόχοι ήταν στρατιωτικοί» και ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Μέση Ανατολή: Αλαλούμ με τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν το Ιράν «πολύ δυνατά» την περασμένη νύκτα και πως μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών βρισκόταν σε καλό δρόμο πριν απ’ αυτή τη νέα επανάληψη των εχθροπραξιών.

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«Τους χτυπήσαμε πολύ δυνατά χθες βράδυ. Είχαμε μια συμφωνία μαζί τους χθες. Υποχωρούσαν σε όλα και μεμιάς, δύο ώρες μετά, χτύπησαν ένα πλοίο με ένα μη επανδρωμένο όχημα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος τηλεφωνικά στο CNN.

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έπειτα από τη νέα επανάληψη των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες διαβεβαιώνουν από την πλευρά τους ότι αυτή η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει ανοικτή, με αποτέλεσμα να μειώνονται περαιτέρω οι πιθανότητες για μια επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

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Πρόκειται για τη δεύτερη σειρά συγκρουσεων μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ενώ οι δύο χώρες είχαν υπογράψει στις 17 Ιουνίου ένα πρωτόκολλο συμφωνίας με στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την ισραηλινοαμερικανική επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου εναντίον του Ιράν.

Η συμφωνία προέβλεπε κυρίως το εκ νέου άνοιγμα των στενών, από τα οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και κατά συνέπεια το κλείσιμό τους από το Ιράν στην αρχή του πολέμου είχε προκαλέσει κάθετη άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

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Ενδεικτικό του διακυβεύματος είναι το γεγονός ότι ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, τον οποίο επικαλέσθηκε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, δήλωσε σήμερα ότι το πέρασμα αυτό είναι «πιο σημαντικό από δεκάδες ατομικές βόμβες», την ώρα που η χώρα του κατηγορείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που η ίδια διαψεύδει.

Ιράν: “Καμία διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ”

«Η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ δεν είναι αυτή τη στιγμή δυνατή», μετέδωσε το απόγευμα το πρακτορείο ειδήσεων της ιρανικής δικαστικής εξουσίας Mizan Online.

Η αρμόδια για τη Μέση Ανατολή Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) διαβεβαίωσε από την πλευρά της μέσω του X ότι τα στενά είναι «ανοικτά για όλα τα πλοία που επιθυμούν να περάσουν νομίμως απ’ αυτή τη διεθνή θαλάσσια οδό».

«Οι αμερικανικές δυνάμεις είναι ανεπτυγμένες και έτοιμες να εγγυηθούν την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, παρά την επίθεση» του Ιράν, συνέχισε.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε κι αυτός σήμερα, σε συνέντευξή του στην εκπομπή του NBC Meet the Press, ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοικτά.

Το Ιράν είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα το κλείσιμο «μέχρι νεωτέρας» των στενών, αφού άνοιξε πυρ εναντίον ενός πλοίου που ακολουθούσε, σύμφωνα με την Τεχεράνη, «μη εγκεκριμένη πορεία».

Η Τεχεράνη επιτρέπει τη διέλευση μόνον από ένα διάδρομο ναυσιπλοΐας κατά μήκος των ακτών του και αποκλείει κάθε επιστροφή στην κατάσταση προ του πολέμου, όταν η διέλευση ήταν δωρεάν, κάτι στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιδρούν.

Η CENTCOM ανακοίνωσε πλήγματα αντιποίνων, κάνοντας λόγο για περίπου 140 πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων, κυρίως «ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, ναυτικά μέσα, αποθήκες πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνίας».

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στο νότιο Ιράν, στο Μπαντάρ Αμπάς, το Σιρίκ, το Τζάσκ, όπου σκοτώθηκε ένας στρατιωτικός, στο νησί Κεσμ, καθώς και στην επαρχία του Χουζιστάν, στα σύνορα με το Ιράκ.

Το Ιράν στοχοθέτησε απαντώντας χώρες της περιοχής: σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν και η Ιορδανία ανακοίνωσε πως έγινε στόχος τριών ιρανικών πυραύλων. Στο Κατάρ, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις και είδαν αναχαιτίσεις στον ουρανό.

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στοχοθέτησαν στο Κατάρ μια αμερικανική αεροπορική βάση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν επίσης την ευθύνη για μια σπάνια επίθεση στο Ομάν, λέγοντας ότι κατέστρεψαν βάσεις επιμελητειακής υποστήριξης για τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα στο λιμάνι του Ντουκμ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Irib.

Η επίθεση καταδικάσθηκε κατηγορηματικά από το σουλτανάτο, το οποίο είχε υποδεχθεί χθες, Σάββατο, τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί για να συζητήσουν σχετικά με τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενός περάσματος που βρίσκεται στα χωρικά ύδατρα του Ιράν και του Ομάν.

Οι μεσολαβήτριες χώρες πολλαπλασιάζουν τις πρωτοβουλίες για μια επανάληψη των διαπραγματεύσεων, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει αυτή την εβδομάδα πως η κατάπαυση του πυρός «τελείωσε».

Ο Ισάκ Νταρ, επικεφαλής της διπλωματίας του Πακιστάν, που είναι μία από τις χώρες μεσολαβητές, κάλεσε σε «αποκλιμάκωση», ζητώντας από τους δύο εχθρούς να «επιδείξουν αυτοσυγκράτηση».

Το Ομάν ανακοίνωσε σήμερα ότι διέσωσε 23 μέλη πληρώματος και αναζητεί άλλο ένα μετά την επίθεση στο πλοίο στο Ορμούζ, που προκάλεσε την αμερικανική απάντηση.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η επίθεση σημειώθηκε περίπου 17 χιλιόμετρα ανατολικά της χερσονήσου του Μουσαντάμ, που ανήκει στο σουλτανάτο του Ομάν, και προκάλεσε πυρκαγιά που οδήγησε στην απομάκρυνση του πληρώματος.

Σύμφωνα με την CENTCOM, το πλοίο που επλήγη είναι το GFS Galaxy, ένα υπό κυριακή σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.