Βορίζια: Αυτή την ώρα η κηδεία του 39χρονου Φανούρη, σπαρακτικές κραυγές – Επί ποδός η ΕΛΑΣ για τυχόν αντίποινα (βίντεο, φωτογραφίες)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και οργής και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας τελείται αυτή την ώρα στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια στο Ηράκλειο της Κρήτης η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών το Σάββατο.

Τραγικές φιγούρες η σύζυγός του, τα πέντε παιδιά του, η μητέρα και οι αδελφές του, που λένε το τελευταίο αντίο στον 39χρονο που έπεσε νεκρός έχοντας δεχτεί τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα, κατά τη διάρκεια του ένοπλου επεισοδίου. Τα μοιρολόγια, οι κραυγές και τα κλάματα ανατριχιάζουν…

Λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι, εκατοντάδες μαυροφορεμένοι συγγενείς και συγχωριανοί του 39χρονου κατευθύνθηκαν προς την εκκλησία για τη νεκρώσιμο ακολουθία, με τις κραυγές της συζύγου του που του φώναζε “σε αγαπώ” να αντηχούν στα σοκάκια του χωριού.

Η πομπή με τη σορό του 39χρονου Φανούρη πέρασε μέσα από το χωριό και σύμφωνα με το Star σταμάτησε σε δύο σημεία. Το πρώτο ήταν εκεί που ο Καργάκης άφησε την τελευταία του πνοή. «Εδώ σε φάγανε», φώναξε μια νεαρή κοπέλα που ήταν στο πλήθος. Το δεύτερο σημείο ήταν έξω από σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς.

Τελικά, η κηδεία πραγματοποιείται σε ανοιχτό κύκλο και όχι σε στενό οικογενειακό, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, με την ΕΛΑΣ να είναι επί ποδός για τυχόν επεισόδια. Έτσι, έχουν αναπτυχθεί σε κάθε γωνιά του χωριού ισχυρές δυνάμεις, προκειμένου να αποφευχθεί νέος κύκλος αίματος.

Σε καίρια σημεία του χωριού είναι ακροβολισμένοι άνδρες της ΕΚΑΜ και άλλων ειδικών δυνάμεων, παρακολουθώντας κάθε κίνηση με προσοχή, σύμφωνα με το Cretalive.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σπίτι του θανόντος βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, από την πλευρά του Ηρακλείου, ενώ στην κορυφή βρίσκονται τα σπίτια της οικογένειας Φραγκιαδάκηδων.

Όπως αναφέρει το Cretalive, η ιδιομορφία του οικισμού, με τη διαφορά υψομέτρου ανάμεσα στις δύο πλευρές, κάνει τις δύο οικογένειες να «βλέπονται» από απόσταση.

Παράλληλα, έχουν στηθεί αστυνομικά μπλόκα στις δύο κύριες εισόδους του χωριού –από την πλευρά των Καμαρών και από εκείνη του Ζαρού και κανείς δεν περνά χωρίς να ελεγχθεί εξονυχιστικά.

Υπενθυμίζεται ότι από τον καταιγισμό πυρών που έπεσαν προχθές εκτός από τον 39χρονο, έχασε τη ζωή της και η 56χρονη νοσοκόμα Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, που είχε πάει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της. Η κηδεία της αναμένεται να γίνει αύριο στις 14:00 στον Αλικιανό Χανίων.

Το αιματοκύλισμα το πυροδότησε η έκρηξη βόμβας σε υπό κατασκευή σπίτι, που φέρεται να αποτέλεσε μήνυμα εκδίκησης σε μια βεντέτα δεκαετιών μεταξύ των Καργάκηδων και των Φραγκιαδάκηδων.

Ψάχνουν στα βουνά τους 3 καταζητούμενους

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, η δικογραφία για όσα συνέβησαν στα Βορίζια περιλαμβάνει έξι άτομα ανάμεσα στα οποία ο 39χρονος θανών, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών), που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι και συνελήφθησαν την Κυριακή, ενώ αναζητούνται ακόμη τρία άτομα (19, 25 και 29 ετών), αδέλφια του ενός εκ των συλληφθέντων.

Οι δύο τραυματίες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή για τη δολοφονία του Φανούρη Καργάκη.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ, η αστυνομία θεωρεί βέβαιο ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα και από τις δύο οικογένειες, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες μέχρι στιγμής.

Οι έρευνες για τους τρεις καταζητούμενους έχουν επεκταθεί και στα βουνά του Ηρακλείου Κρήτης, σε στάνες, μητάτα, σπηλιές και κάθε πιθανό σημείο, όπου μπορεί να κρύβονται. Μάλιστα, εκτιμάται ότι οπλοφορούν.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε τουλάχιστον 10 οικίες, οι οποίες έρευνες αναμένεται να επεκταθούν σε αποθήκες και ποιμνιοστάσια, χώρους που ενδέχεται να λειτουργούν ως κρυψώνες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, -145- φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.