Χαμός στον Λαγανά της Ζακύνθου μετά την πρόκριση της Αγγλίας στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 – Τουρίστες τραγούδησαν “It’s comimg home”

Ένα τρομερό σκηνικό εκτυλίχθηκε στον Λαγανά Ζακύνθου μετά την μεγάλη νίκη της Αγγλίας επί της Νορβηγίας στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Ειδικότερα, εκατοντάδες Άγγλοι τουρίστες, πολλοί με φανέλες της εθνικής τους ομάδας και άλλοι γυμνοί από την μέση και πάνω πανηγύρισαν με την καρδιά τους τον θρίαμβο της ομάδας του Τούχελ.

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Ο δρόμος είναι απροσπέλαστος, ενώ στο βίντεο που έχει τραβηχτεί από ταράτσα νυχτερινού μαγαζιού, οπαδοί τραγουδάνε το… γνωστό βρετανικό σύνθημα για το Παγκόσμιο Κύπελλο «it’s coming home».

Υπενθυμίζεται ότι η Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή στα ημιτελικά σε ένα παραδοσιακό ντέρμπι μεταξύ δύο μεγάλων ποδοσφαιρικών δυνάμεων.