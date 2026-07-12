Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στον Λαγανά της Ζακύνθου μετά την πρόκριση της Αγγλίας στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 – Τουρίστες τραγούδησαν “It’s comimg home”

Άγγλοι τουρίστες κατέκλυσαν κεντρικό δρόμο και πανηγύρισαν με την ψυχή τους

Χαμός στον Λαγανά της Ζακύνθου μετά την πρόκριση της Αγγλίας στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 – Τουρίστες τραγούδησαν “It’s comimg home”
DEBATER NEWSROOM

Ένα τρομερό σκηνικό εκτυλίχθηκε στον Λαγανά Ζακύνθου μετά την μεγάλη νίκη της Αγγλίας επί της Νορβηγίας στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Ειδικότερα, εκατοντάδες Άγγλοι τουρίστες, πολλοί με φανέλες της εθνικής τους ομάδας και άλλοι γυμνοί από την μέση και πάνω πανηγύρισαν με την καρδιά τους τον θρίαμβο της ομάδας του Τούχελ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δρόμος είναι απροσπέλαστος, ενώ στο βίντεο που έχει τραβηχτεί από ταράτσα νυχτερινού μαγαζιού, οπαδοί τραγουδάνε το… γνωστό βρετανικό σύνθημα για το Παγκόσμιο Κύπελλο «it’s coming home».

@zantegeezer IT’S COMING HOME 🦁🦁🦁 #zante #worldcup #england #football ♬ original sound – Zante Geezer

Υπενθυμίζεται ότι η Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή στα ημιτελικά σε ένα παραδοσιακό ντέρμπι μεταξύ δύο μεγάλων ποδοσφαιρικών δυνάμεων.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ