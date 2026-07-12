Οργή Τραμπ κατά του Ιράν: “Είστε τρελοί – Είχαν συμφωνήσει χθες και αργότερα εκτόξευσαν drone εναντίον πλοίου”

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε την Κυριακή (12/7) ότι το Ιράν “είχε αποδεχτεί μία συμφωνία” το Σάββατο πριν επιτεθεί με drone σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

«Είχαμε συναντήσεις μαζί τους. Χθες κατέληξαν σε μια συμφωνία. Μια τέλεια συμφωνία για εμάς. Χωρίς πυρηνικά… Παραχώρησαν τα πάντα, και μετά… μέσα σε μια ώρα, εκτόξευσαν ένα drone εναντίον ενός πλοίου», δήλωσε ο Τραμπ στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC. «Είπα: “Εσείς οι άνθρωποι είστε τρελοί, και έτσι είναι αυτά τα πράγματα”», πρόσθεσε ο Τραμπ αναφερόμενος στο Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ στις δηλώσεις του επέμεινε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά παρά τις αντίθετες ισχυρισμούς του Ιράν

Νωρίτερα, η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά σε όλα τα πλοία και ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ «έχουν λάβει θέσεις κι έχουν προετοιμαστεί». Trump: ‘Sick’ Iran agreed to a deal yesterday before targeting ship in Hormuzhttps://t.co/uAcjiS9Rvs July 12, 2026

Το Ιράν επίσης, σήμερα επέμεινε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι και πάλι κλειστά για τη ναυτιλία, αποδίδοντας την ευθύνη σε «παράνομες κινήσεις» των αμερικανικών δυνάμεων.

«Λόγω των πρόσφατων παράνομων κινήσεων των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν είναι προς το παρόν δυνατή», γράφει η Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου του Ιράν (PGSA), ο οργανισμός που δημιούργησε η Τεχεράνη τον Μάιο σε μια προσπάθεια να ελέγξει τη ναυτιλία μέσω του στρατηγικής σημασίας στενού.

«Μόλις αποκατασταθεί η σταθερότητα και η ηρεμία, όλα τα αιτήματα θα εξεταστούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και θα εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες», αναφέρει η PGSA στο X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάλυση Sky News για Μέση Ανατολή: “Κανείς δεν βρίσκεται εκτός στόχου”

Σε φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης μπαίνει η κρίση στη Μέση Ανατολή, με το Sky News να χαρτογραφεί το γεωπολιτικό σκηνικό της επόμενης ημέρας.

Η νέα ανάφλεξη πυροδοτήθηκε από την ιρανική επίθεση σε πλοίο κυπριακών συμφερόντων, τον εκ νέου αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, καθώς και από τα αμερικανικά αντίποινα που ακολουθήθηκαν από ιρανικά πλήγματα εναντίον κρατών του Περσικού Κόλπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως επισημαίνει η ανταποκρίτρια του βρετανικού δικτύου στην περιοχή, Σέλι Λόγκουντ, οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε συνέχεια της πρόσφατης τοποθέτησης του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου είχε διαμηνύσει πως «η εκεχειρία είχε τελειώσει», γεγονός που καθιστά πλέον όλα τα σενάρια ανοιχτά.

Αναφερόμενη στην τροπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η δημοσιογράφος υπογραμμίζει: «Το Ιράν πλήττει και πάλι γειτονικές χώρες του Κόλπου, οι οποίες για εβδομάδες φαίνονταν να βρίσκονται εκτός στόχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν γίνονται ολοένα και πιο έντονα. Και, όπως φαίνεται, τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει ξανά, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν».

Η Λόγκουντ σημειώνει χαρακτηριστικά: «το Ιράν είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε αντίποινα θα αντιμετωπίζονταν με σφοδρή απάντηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή τη φορά, όμως, οι πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν περιορίστηκαν στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, που είχαν δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος των επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που στο παρελθόν αποτελούσαν αγαπημένο στόχο του Ιράν, δέχθηκαν επίθεση για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο μήνες».

Το κλίμα τρόμου μεταφέρθηκε την Κυριακή στο Άμπου Ντάμπι. Η δημοσιογράφος περιγράφει πως «οι κάτοικοί του ξύπνησαν με ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ σε ομάδες WhatsApp σε όλη τη χώρα κυριάρχησαν εκφράσεις αγωνίας και βωμολοχίες — μια ένδειξη του φόβου ότι η χώρα θα μπορούσε να ξαναζήσει τις επιθέσεις που είχε υποστεί τόσο έντονα κατά τις πρώτες έξι εβδομάδες αυτού του πολέμου».

Στην ανάλυσή της με τίτλο «φαίνεται πως πλέον κανείς δεν βρίσκεται εκτός στόχου», η ανταποκρίτρια δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι ακόμη και το Κατάρ, που λειτουργεί ως βασικός διαμεσολαβητής, βρέθηκε στο στόχαστρο, «ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει πλέον βασικό διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των δύο πλευρών, ανέφερε επίσης εισερχόμενα πυρά, με κατοίκους να περιγράφουν εκρήξεις που έκαναν τα παράθυρα να τρίζουν σε ολόκληρη τη Ντόχα».