Φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης: Ενεργοποιήθηκε το 112, “Παραμείνετε σε ετοιμότητα” – Επιχειρούν 2 εναέρια

Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές αρχές το απόγευμα της Κυριακής (12/7) καθώς ξέσπασε φωτιά στην Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 18:00 και καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, ενώ για την κατάσβεσή της υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

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Στις 18:02 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.