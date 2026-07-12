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Φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης: Ενεργοποιήθηκε το 112, “Παραμείνετε σε ετοιμότητα” – Επιχειρούν 2 εναέρια

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης: Ενεργοποιήθηκε το 112, “Παραμείνετε σε ετοιμότητα” – Επιχειρούν 2 εναέρια
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:33

Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές αρχές το απόγευμα της Κυριακής (12/7) καθώς ξέσπασε φωτιά στην Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 18:00 και καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, ενώ για την κατάσβεσή της υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

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Στις 18:02 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

“Πυρκαγιά στην περιοχή Άγιος Αθανάσιος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.

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