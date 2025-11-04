Βορίζια: Θρήνος στην κηδεία της 57χρονης στα Χανιά – Δρακόντεια μέτρα, οπλισμένοι αστυνομικοί γύρω από την εκκλησία (εικόνες)

Πριν λίγη ώρα ολοκληρώθηκε σε χωριό των Χανίων, κάτω από δρακόντεια μέτρα, η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φουντεδάκη (του γένους Φραγκιαδάκη).

Οπλισμένοι αστυνομικοί βρέθηκαν την περιοχή καθώς συγγενείς είπαν το ύστατο χαίρε στην άτυχη γυναίκα που έπεσε νεκρή από σφαίρες στο μακελειό των Βοριζίων το πρωί του περασμένου Σαββάτου (1/11).

Η κηδεία της 56χρονης έγινε στο χωριό Αλικιανός στα Χανιά καθώς η οικογένεια της 57χρονης επέλεξε να τελεστεί η κηδεία της μακριά από τα Βορίζια, τον τόπο καταγωγής της. Ο Αλικιανός ήταν το χωριό του συζύγου της, ο οποίος πέθανε πριν από κάποια χρόνια.

Μάλιστα λίγο πριν από την άφιξη της σορού της 57χρονης σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών ερεύνησε τον προαύλιο χώρο και το εσωτερικό του ναού, ενώ στην είσοδο υπήρχε ανιχνευτής μετάλλων απ΄ όπου περνούν όλοι όσοι φτάνουν στην εκκλησία για το τελευταίο αντίο στην 57χρονη.

Οι συγγενείς της 57χρόνης βρίσκονται στο χωριό από το βράδυ της Δευτέρας, ενώ όπως είπαν στο ΕΡΤnews κάτοικοι του Αλικιανού, ήταν πολύ άδικος ο χαμός της 56χρόνης.